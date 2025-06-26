A101 Çok Ucuz Samsung Galaxy S24 FE ve Redmi 14C Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE, Redmi 14C, Apple AirTag, Razer Blackshark V2 Pro kulaklık, Philips 4K akıllı televizyon, Hyundai 4K akıllı televizyon, Awox Full HD akıllı televizyon ve Xiaomi kamera satılıyor.

A101'de Satılan Samsung Galaxy S24 FE ve Redmi 14C'nin Fiyatı

A101'de 26 Haziran 2025 itibarıyla Samsung Galaxy S24 FE'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 499 TL fiyata satılıyor. S24 FE'nin 256 GB'lik sürümü, Samsung'un çevrim içi mağazasında 34 bin 499 TL fiyata sahip.

A101'de Redmi 14C'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL fiyata satılıyor. 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi 14C'de sekiz çekirdekli MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisi, 13 MP ön kamera, 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 4 bin 199 TL fiyata sahip Apple AirTag 4'lü paket, 4 bin 999 TL fiyatlı Razer Blackshark V2 Pro kulaklık ve 1.299 TL fiyata sahip Xiaomi C301 Smart kamera yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 24 bin 499 TL fiyata sahip Philips 55 inç 4K uydu alıcılı LED Ambilight akıllı televizyon, 11 bin 999 TL fiyatlı Hyundai 50 inç 4K WebOS LED akıllı televizyon ve 6 bin 799 TL fiyata sahip Awox 43 inç Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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