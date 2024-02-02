Tesla 1,5 Milyon Dolar Ödeyecek: Peki Neden?

Mahkeme, açılan bir dava kapsamında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya para cezası verdi. Şirket, bu nedenle 1,5 milyar dolar ödeyecek.

Tesla Neden Para Cezası Aldı?

Tesla, Kaliforniya eyaletinde yer alan tesislerde tehlikeli atıkları yanlış kullandığı gerekçesiyle dava edilmişti. Davanın açılmasından sadece birkaç gün sonra bir anlaşmaya vardı. Mahkeme, otomobil üreticisinin anlaşmanın bir parçası olarak 1,5 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Bu tutar, beş yıl boyunca çöp konteynerlerinin yıllık atık denetimlerini yapması için üçüncü bir tarafın işe alınmasını da içeriyor. Bu denetçiler, tehlikeli maddeleri kontrol etmek için şirketin çöp konteynerlerine yakından bakacak.

Los Angeles ve San Francisco'nun da aralarında bulunduğu dava açan şehirler, şirketi "tehlikeli atık kabul etme izni olmayan" aktarma merkezlerine ve düzenli depolama alanlarına uygunsuz şekilde etiketlenmiş malzemeleri boşaltmakla suçladı.

San Joaquin County'de yapılan şikâyete göre Tesla, araçlarının üretimi ve servisinden kaynaklanan atıkları yasa dışı bir şekilde ortadan kaldırıyordu. San Francisco Bölge Savcılığının çevre bölümünde görevli gizli soruşturmacılar, Tesla'nın yasa dışı faaliyetlerine ilişkin kanıtları ilk kez 2018 yılında buldu.

Şirketin servis merkezlerinde, içerisinde aerosol, antifriz, fren temizleyicileri, kurşun asit aküler, atık solventler, elektronik atıklar ve atık boya gibi malzemeler bulunan çöp konteynerleri tespit edildi.

Kaliforniya eyaletindeki diğer Bölge Savcılıklarından müfettişler kendi soruşturmalarını yürüttüler ve benzer yasa dışı bertaraflar buldu. Örneğin Fremont fabrikasının faaliyetlerini inceleyen Alameda eyaleti yetkilileri, bakır ve astar içeren atıkların yasa dışı bir şekilde ortadan kaldırıldığını gözlemledi.

Tesla, 2019 yılında tehlikeli maddelerin kullanımı konusunda Çevre Koruma Ajansı ile bir uzlaşmaya varmış ve 31.000 dolar ceza ödemenin yanı sıra Fremont fabrikasındaki atıkları düzgün bir şekilde yönetmeyi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Otomobil üreticisi ayrıca, konuyla ilgili bilgilendirildikten sonra çöp konteynerlerini depolama alanına götürmeden önce tehlikeli atık taramasından geçirmek için adımlar atmıştı.