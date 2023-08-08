Tesla Fiyat Listesi - 2023

Amerikalı şirket Tesla, elektrikli araçların tasarımını ve satışını gerçekleştiriyor. Şirket, “Tesla Motors” adıyla 2003 yılında Martin Eberhand ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. İsmini elektrik teknolojisi katkıları olan mühendis Nikola Tesla’dan aldı.

Tesla, nisan ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Şu an ülkemizde sadece Y modelini satışa sunan marka, fiyat listesini güncelledi. Döviz kurundan kaynaklı olarak Model Y’nin fiyatına zam yapıldı.

Tesla Fiyatları

ABD’li şirket Tesla’nın fiyat listesini şöyle sıralayabiliriz:

1. Model Y

Standart, arkadan itiş, otomatik elektrikli - 2.322.468 TL

Performance, çift motorlu dört çeker, otomatik, elektrikli - 2.726.957 TL

Çift motorlu dört çeker, Long Range, otomatik, elektrikli - 2.424.384 TL

Tesla Model Y, 5 yolcu kapasitesine sahiptir. Sürücü odaklı tasarım yapısıyla dikkat çeken araç, sağlamlık konusunda dikkatleri üzerine çekiyor.

2. Model X

Tesla Model X Plaid AWD - 140.440 Dolar

Tesla Model X AWD - 122.440 Dolar

SUV olan Model X, güçlü ve hızlı ivmelere sahiptir. En yüksek performansa sahip SUV’lar arasında yer alıyor. Model X, hızlı şarj edilebiliyor.

3. Model S

Tesla Model S Plaid AWD - 137.440 Dolar

Tesla Model S AWD - 106.440 Dolar

Model S; verimlilik, performans ve menzil açısından kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor. Hızlı şarj olabilen araç, dayanıklılık ve güç bakımından da çok avantajlıdır.

4. Model 3

Tesla Model 3 Performance AWD - 64.440 Dolar

Tesla Model 3 RWD - 48.440 Dolar

Tesla Model 3 Long Range AWD - 59.440 Dolar

Güvenlik öncelikli tasarıma sahip olan Model 3, tüm kategorilerin Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik değerlendirmesinde başarılı sonuçlar aldı. Gelişmiş aktif güvenlik özellikleri paketinde de yüksek puanlara ulaştı.

Ülkemizde henüz Tesla tarafından Supercharge noktası kurulmadı. Ancak otomobil devinin resmi web sitesinde Türkiye’ye kurulması planlanan Supercharge istasyonları sıralandı. Bu istasyonları şöyle sıralayabiliriz:

Hendek-Sakarya

Ankara

Osmangazi-Bursa

Konya

Aydın

İstanbul

Antalya

İzmir

Merkez-Edirne

Balıkesir

Edirne

Tesla’nın tüm araçları, güçlü elektrik motorlarına sahip olduğu için her zaman yüksek performans sunuyor. Tüm modeller, yüksek hızlanma ve tork yeteneklerinden oluşuyor.

Hepimizin bildiği üzere şu an Türkiye’de yalnızca Tesla Y modeli satışa çıkartıldı. Sizce Tesla’nın diğer modelleri de Türkiye’ye gelmeli mi?