İddiaya Göre Tesla Türkiye CEO'su Görevinden Ayrıldı: Peki Neden?

Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in görevinden ayrıldığı iddia edildi. Peki, iki yıllık sözleşmesinin yenilenmeyeceği söylenen Geçer, Tesla Türkiye'nin CEO'luk görevine neden devam etmeyecek?

2023 yılı içerisinde Türkiye'de de faaliyet göstermeye başlayan Tesla, kısa süre içerisinde satışlarda önemli bir başarının altına imza attı. Tesla, bu süreçte 10 bini aşkın araç satışı gerçekleştirdi ancak şirket ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Tesla Türkiye CEO'su Görevinden Neden Ayrıldı?

Mürşit Unat, Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in görevinden ayrıldığını iddia etti. Gazeteci Emre Özpeynirci ise bu iddia üzerine Geçer ile iletişime geçti. Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlere yer verdi:

"Tesla Türkiye'den ayrıldığı iddiaları üzerine aradığım Kemal Geçer durumu yalanlasa da, meğer 2 yıllık sözleşmesi 15 Kasım'da bitiyormuş ve yenilenmeyecekmiş."

Geçer'in bu süre zarfında izne gönderildiğini belirten Özpeynirci, bunun sebebinin ise görüş ayrılığı olduğunu söyledi. Geçer'in Tesla ile anlaşmazlığının ise satış ve satış sonrasında gerekli yatırım desteğinin verilmemesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Yalanladı ama doğruymuş‼️



Tesla Türkiye'den ayrıldığı iddiaları üzerine aradığım @Kemal_Gecerr durumu yalanlasa da, meğer 2 yıllık sözleşmesi 15 Kasım'da bitiyormuş ve yenilenmeyecekmiş.



Bu süre zarfında da izne gönderilmiş.



Sebebi ise görüş ayrılığıymış. @MursitUnat yazdı… https://t.co/H3jLoZ4GeX — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) October 22, 2023

Tesla Türkiye'nin konu ile ilgili resmî bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Starlink Türkiye Genel Müdürü'nün Kemal Geçer olduğu ortaya çıkmıştı. Geçer'in Starlink Türkiye'de görevine devam etmesi bekleniyor.

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