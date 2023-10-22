Tesla Cybertruck'a Kurşun Geçirmezlik Testi Yapıldı: Son Hâli Şaşırttı (Video)!

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz çeyrek görüşmesi sırasında Cybertruck'ın geniş çaplı seri üretiminin 2024'ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Ancak araç, Gigafactory Texas fabrikasında sınırlı üretime geçmişti.

Ana seri üretim ise hala 2024 yılına ertelenmiş durumda. Bu sürecin başlamasını duyurmak amacıyla 30 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenlenecek.

Kurşun Geçirmez Gövde

Tesla hayranlarını heyecanlandıran son gelişme, Cybertruck'ın test sırasında kurşunla vurulduğu bir videoda ortaya çıktı. Elon Musk, "Bir Tommy Gun silahının tüm şarjörünü Al Capone tarzında sürücü kapısına boşalttık. Yolcu bölümüne hiç mermi girmedi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

BREAKING: Cybertruck seen on the highway potentially gone through bullet proof testing 📐👽🤯



Seen by member of the club. pic.twitter.com/wBr9mNrLl7 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 20, 2023

Cybertruck'ın dikkat çeken özelliği, ultra dayanıklı 30x çelikten üretilen gövdesi. Standart otomobillerde dış gövde daha çok estetik ve aerodinamik hesaplamalar için kullanılırken, Cybertruck tüm gövdeyi dayanıklılığa odaklıyor. Bu nedenle aracın dış tasarımı köşeli ve düz hatlara sahip.

Elon Musk'a göre, bu ultra sert 30x çelik mevcut baskı makineleriyle şekillendirilemiyor. Bu özel malzemenin tasarım gereksinimlerini karşılayabilmesi için yeni üretim makinelerine ihtiyaç duyuldu. Cybertruck'ın gövdesi Finlandiya merkezli bir firmadan temin ediliyor.

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