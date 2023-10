Tesla Cybertruck'a Kurşun Geçirmezlik Testi Yapıldı: Son Hâli Şaşırttı (Video)!

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz çeyrek görüşmesi sırasında Cybertruck'ın geniş çaplı seri üretiminin 2024'ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Ancak araç, Gigafactory Texas fabrikasında sınırlı üretime geçmişti.

Ana seri üretim ise hala 2024 yılına ertelenmiş durumda. Bu sürecin başlamasını duyurmak amacıyla 30 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenlenecek.

Tesla hayranlarını heyecanlandıran son gelişme, Cybertruck'ın test sırasında kurşunla vurulduğu bir videoda ortaya çıktı. Elon Musk, "Bir Tommy Gun silahının tüm şarjörünü Al Capone tarzında sürücü kapısına boşalttık. Yolcu bölümüne hiç mermi girmedi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

