Threads'in Windows Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan ve kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan Threads'in Windows uygulaması çıktı. Bununla beraber uygulamanın sistem gereksinimleri ve boyutu da belli oldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Windows için Threads uygulamasının artık kullanılabilir durumda olduğunu duyurdu. Zuckerberg, Threads'in masaüstü uygulamasından keyif aldığını belirtti.

Mark Zuckerberg, yaptığı paylaşımda eski bir fotoğrafına da yer verdi. Windows XP işletim sistemini çalıştıran bilgisayarın yer aldığı fotoğrafa yukarıdan göz atabilirsiniz.

Threads'in Masaüstü Uygulaması Nasıl İndirilir?

Microsoft Store isimli mağazaya eklenen popüler sosyal medya uygulaması şu anda yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Microsoft Store'a göre Threads masaüstü uygulaması şu anda yalnızca 0.7 MB boyutunda.

Tıpkı iPhone ve Android cihazlarda olduğu gibi Instagram hesabınızı kullanarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Web tarayıcısındaki deneyime benzer şekilde Threads profili olmadan da uygulamada gezinebilirsiniz.

Threads'in Windows Uygulaması İçin Sistem Gereksinimleri

Sosyal medya platformunun masaüstü uygulaması için en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. İşletim sistemi tarafında ise en az Windows 10 sürüm 19041.0 veya üzeri isteniyor. Elbette uygulama Windows 11 bilgisayarlarda da çalışacaktır.

Meta tarafından 2023 yılında kullanıma sunulan sosyal medya hizmeti Threads hakkında ne düşünüyorsunuz? Hizmetin masaüstü uygulamasını kullandınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.