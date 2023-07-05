Twitter'ın en iyi alternatifi olarak popülerlik kazanan Threads, bir Instagram uygulaması olarak öne çıkıyor.

Hasan Okçu - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Meta'nın Twitter alternatifi uygulaması olarak geliştirdiği yeni uygulaması Threads, ilk olarak Project 92 ismiyle tanıtılmıştı. Henüz tanıtılmasına da uzun bir süre olduğu düşünülürken, Twitter'ın son hamlesi tweet okuma sınırından sonra çıkış tarihi öne çekildi.

Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması olarak kullanılan Threads, Türkçe ismiyle de "Konular" olarak biliniyor.

Threads İndir

Threads uygulaması, bugün konuşulan konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi konuşabilmek, tartışabilmek için toplulukların bir araya gelmesini sağlıyor. İlgilenilen konu ne olursa olsun en sevilen içerik üreticilerine ulaşılabiliyor.

Aynı şekilde benzer zevklere sahip olan kişileri takip etme, bağlantı kurma gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor. Paylaşım yapma kısmında fikirler kolaylıkla gönderi olarak iletilebiliyor. Kişiler, kendi kitlesini oluşturup, takipçilerine yönelik içerikler üretebiliyor.

Sistem olarak tamamen Twitter'a benzeyen Threads, Instagram kullanıcılarının şimdiden yoğun ilgi gösterdiği bir uygulama oluyor. Daha yenilikçi, özgür ve keyifli bir kullanım sunmayı hedefleyen Threads, yakın zamanda kullanıcı kitlesini çok daha yüksek noktalara taşıyacak gibi görünüyor.

Instagram Threads Özellikleri