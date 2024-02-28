Threads Paylaşım Kaydetme Nasıl Yapılır?

Threads ilk kullanıma açıldığı günlerde oldukça büyük bir popülarite yakalamayı başarmıştı. Özellikle X’e rakip olarak gösterilen bu uygulamayı kullananlar ilk günden itibaren eksik özellikleri tespit edip, güncellemeler için beklemeye başladı. Zaman içinde kullanıcıların beklentilerini karşılayan birçok özellik uygulamaya dahil edildi.

Şimdi ise sırada paylaşımları kaydetme özelliği bulunuyor. Tıpkı Instagram’da olduğu gibi Threads’te de beğendiğiniz görüntüleri tek hamlede kaydedebileceksiniz. Peki, bu özellik tam olarak ne anlama geliyor? Nasıl kullanılır? İşte, detaylar!

Threads Paylaşım Kaydetme Özelliği Nedir?

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram’ın şu an için 130 milyon civarında aktif kullanıcısı olduğu biliniyor. Bu kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birisi de paylaşım kaydetme olarak karşımıza çıkıyor.

Instagram ve Threads ile ilgili yenilikleri sık sık kendi sayfasında paylaşan Adam Mosseri kullanıcıların bu ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen yerleşik bir paylaşım kaydetme seçeneği üstünde çalıştıklarını duyurdu.

Henüz test aşamasında olan bu özellik herkesin erişimine kısa bir süre sonra açılacak. Sonrasında ise hem görsel hem de metin bazlı içerikleri istediğiniz zaman kaydedip tekrar inceleme şansınız olacak. Kullanıcıların Threads deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni özellik sayesinde hesabınıza özel bir içerik koleksiyonu oluşturabileceksiniz.

İçerik üreticisi gözünden baktığımızda ise kaydedilen paylaşımların algoritma açısından önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gönderileriniz kaydedildikçe bu platformda da tıpkı Instagram’da olduğu gibi daha geniş kitlelere ulaşma şansı yakalayabilirsiniz.

Bu durum hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin bazı alışkanlıklarında değişikliğe yol açacaktır. Daha çok etkileşim almak isteyen üreticiler kaydedilebilen içerikler üretmeye odaklanabilir. Böylece uygulama herkes açısından daha verimli bir araç haline gelebilir.

Threads Paylaşım Kaydetme Nasıl Yapılır?

Uygulamada yerleşik olarak bulunması planlanan bu özellik henüz test aşamasında olduğu için kullanımına ilişkin detaylı bir rehber yayınlanmadı ancak diğer sosyal medya platformlarında ilgili özelliğin nasıl kullanıldığını düşünerek bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Instagram’da ‘kaydet’ butonuna bastığınızda gönderiler sizin seçtiğiniz koleksiyonlara kaydolıuyor.

X’te ise bu özellik favorileme mantığı ile çalışıyor. Threads’in daha çok X’i andırdığını düşünürsek başlangıçta kategorize etmeden paylaşımları kaydedebileceğimiz bir format ile karşılaşmamız mümkün. Sonrasında kullanıcı talepleri doğrultusunda kaydedilen paylaşımların özelleştirilebilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.

Siz bu özelliği faydalı buldunuz mu? Threads’te ilginizi çeken paylaşımları kaydetmek istiyor musunuz? Bu uygulamada olmasını beklediğiniz diğer özellikler neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!