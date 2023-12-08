TikTok'ta Gerçek Zamanlı Yaşlandırma Filtresi Viral Oldu (Video)

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta gerçek zamanlı yaşlandırma filtresi viral hâle geldi. Çok sayıda kişi tarafından kullanılan filtre, kullanıcıların hangi yaşta nasıl görüneceğini anlık olarak gösteriyor.

İlk olarak ekim ayında kullanıma sunulan ve yapay zekâ desteğine sahip olan "Time Travel" isimli filtre son günlerde 1.5 milyondan fazla videoda kullanıldı. İnsanların yüzlerini gerçek zamanlı olarak yaşlandıran filtre, yüzlerin yavaş yavaş nasıl bir değişime uğradığını gözler önüne seriyor.

Time Travel, bir kişinin yüzündeki kırışıklıkların ve güneş lekelerinin zaman içerisinde nasıl oluştuğunu gösteriyor. Filtreyi kullanan kişiler, filtrenin gerçekçi olarak yaşlandırması nedeniyle oldukça şaşırdı.

Özellikle son zamanlarda çok büyük bir popülerliğe ulaşan yapay zeka destekli filtreyi kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

TikTok'taki Gerçek Zamanlı Yaşlandırma Filtresi Nasıl Kullanılır?

TikTok uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Hesabınıza giriş yapın.

Keşfet sayfasını görüntüleyin.

Arama kısmına "Time Travel" yazın.

Time Travel filtresini seçin.

"Favorilere Ekle" butonuna dokunarak efekti favorilere ekleyebilirsiniz.

"Bu efekti deneyin" butonuna basın.

Yüzdeki değişimi gerçek zamanlı görmek için "Otomatik mod" seçeneğini etkinleştirmek gerekiyor.

Yapay zekâ desteğine sahip olan Time Travel isimli filtre hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu filtreyi denediniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.