Tartışmalara Konu Olan TikTok TBMM’ye Taşındı: Kapatılacak mı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, son zamanlarda yaşanılan olaylar ile öne çıkan TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili tartışmaları görüşmek üzere, Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman toplantıda, "Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz daha da önemlidir, çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir" dedi.

Hüseyin Yayman'ın sunumunun ardından, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyona bir sunum gerçekleştirdi.

"Ebeveynlere Tiktok'u Kontrol Etme İmkanı Sunuyoruz"

Sözcü Gelen, "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." dedi.

Gelen, TikTok'ta her ay milyarlarca ziyaretçinin katılım gösterdiği ve içerik üretiminin gerçekleştiği bir ortam olduğunu ifade ederek, Türkiye'deki kullanıcı sayısının on milyonları aştığını dile getirdi. Gelen, büyük bir içeriğin moderasyon ekibinin kontrol etmek zorunda olduklarını belirterek, moderasyon ekibinin yüzde 4,5'lik bir bölümünün Türkçe diline sahip olduğunu paylaştı.

Bu kadar yoğun içeriğin bulunduğu bir platformda müdahalelerin, ara sıra uzun zamanlara ihtiyaç duyduklarını paylaşan Gelen, "İhlal edilen içeriklerin yüzde 98,54'üne, kullanıcılar şikayet etmeden önce müdahale edilmektedir. 2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye'de yaklaşık 16 milyon içerik kaldırıldı.

Bu içerikler, toplum kurallarını ihlal eden içeriklerdi. Bu 16 milyon içeriğin 12 milyonu, moderasyon teknolojisi tarafından ihlal tespiti nedeniyle otomatik olarak silinen paylaşımlara tekabül etmektedir." şeklinde konuştu.

"Toplamda 449 Milyon Lira Vergi Ödedik"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TikTok'un Türkiye'deki vergi ödemelerini sorması üzerine Gelen, "2021 yılında 93 milyon TL dijital hizmet vergisi ödedik. Bu yıl ise 1 Ocak 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödedik. Bu konuda açıklama yapan ilk ve tek sosyal medya sağlayıcısı olduğumuza inanıyorum." şeklinde bilgi verdi.

Emir Gelen, dijital platformlarda ortaya atılan kara para aklama iddialarıyla ilgili sorulara şu açıklamalarda bulundu: "Canlı yayınlarda parayı alana da verene de kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik".

TCK'ya göre suç teşkil eden içeriklere karşı belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olduklarını vurgulayan Yayman, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini ifade etti. Ancak şu an için Türkiye'de TikTok'a yönelik herhangi bir yasak veya kısıtlama kararı bulunmamaktadır.