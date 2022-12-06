TOGG İstanbul Havalimanı'nda Sergilenmeye Başladı

Yerli otomobil TOGG, İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlar ile buluştu. Uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen elektrikli otomobil, havalimanında yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yerli arabaya dair görüntüler paylaşıldı.

TOGG İstanbul Havalimanı'nda Yoğun İlgi Görüyor

TOGG'un fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen bir tören ile beraber açılmıştı. Tesisin resmi olarak açılmasının ardından yerli otomobil ile ilgili heyecan seviyesi önemli ölçüde artmıştı.

Oldukça şık bir görünüme sahip olan yerli otomobil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj olacağı söylenen elektrikli araba, İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde sergilenmeye başladı. Otomobilin 15 Ocak tarihine kadar havalimanında yer alacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde sizi uğurlamak için bir tanıdık bekliyor.



Konsept Akıllı Cihazımız, 15 Ocak tarihine kadar @igairport yolcularıyla buluşmak için hazır!#YeniLigeYolculuk#Togg pic.twitter.com/LdHkulZw7C — Togg (@Togg2022) December 6, 2022

TOGG'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde sizi uğurlamak için bir tanıdık bekliyor. Konsept Akıllı Cihazımız, 15 Ocak tarihine kadar İstanbul Havalimanı yolcularıyla buluşmak için hazır" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden ayrıca arabaya dair çeşitli fotoğraflar da paylaşıldı. Yayımlanan fotoğraflar, yerli elektrikli otomobilin yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldığını gözler önüne seriyor.

TOGG Ne Zaman Çıkacak?

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen yerli otomobilin 2023 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor.