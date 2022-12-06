Bir Dönemin Sonu: Volkswagen Passat Sedan Satıştan Kaldırıldı

Eş ve dost ortamlarında sürekli olarak övülen, ismiyle bir statü sağlayan Volkswagen'ın başarılı arabası Passat Sedan, binlerce kişinin hayalini süslüyordu. Ancak artık hayallerin gerçeğe dönüşme ihtimali azalıyor. Elektrik odaklı üretime geçen Volkswagen, Passat Sedan üretimini durduruyor.

Kademeli olarak üretimi azaltılan araç, yeni yılın gelmesiyle birlikte firmanın resmi internet sitesinden kaldırıldı. Yani, 2022 Passat Sedan, araba ailesinin son üyesi olarak tarihe geçti.

Volkswagen Passat'ın Yerini Ne Alacak?

ID alt markası altında yeni bir araç yelpazesi üzerinde çalışan Volkswagen, Passat serisine SW gövde tipli versiyonlar üzerinden devam etmeyi düşünüyor. Öte yandan efsane arabanın yerini ID Aero'nun alması bekleniyor.

Firmanın ilk elektrikli Sedan otomobili olarak karşımıza çıkan ID Aero, 340 beygirlik bir motora ve 620 kilometre menzile sahip. Yaklaşık olarak 40 bin dolardan satılması beklenen araç, 30 dakika içerisinde %10'dan %80 şarja çıkabiliyor. 2023 yılında yollarda yerini alması beklenen araç, Çin'deki fabrikalarda üretilecek.

Volkswagen Passat Fiyatları - 2022

Firmanın yayınladığı son verilere göre Volkswagen Passat fiyatları, aşağıdaki gibi sıralanıyor.