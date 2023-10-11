Togg Güncel Fiyat Listesi - 2023

Çok şık bir görünüme sahip olan Togg, fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Piyasadaki birçok elektrikli otomobile kıyasla daha uygun ücrete sahip olan yerli elektrikli araba modeli T10X'in üç farklı versiyonu mevcut.

En ucuz elektrikli arabalar arasında bulunan yerli otomobilin sürümleri "V1 RWD standart menzil", "V2 RWD standart menzil" ve "V2 RWD uzun menzil" olarak isimlendirildi. Yerli otomobil fiyatı sürümden sürüme farklılık gösteriyor. Peki, Togg T10X isimli yerli otomobil ne kadar fiyata satılıyor?

Bu rehberde T10X fiyatı ile ilgili merak edilen soruyu yanıtlayacağız. "Gemlik", "Anadolu", "Kula", "Kapadokya", "Oltu" ve "Pamukkale" olarak isimlendirilen renk seçeneklerine sahip otomobil modeline dair ücret listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Togg Güncel Fiyat Listesi

T10X V1 RWD Standart Menzil : 1.227.500 TL

: 1.227.500 TL T10X V2 RWD Standart Menzil : 1.329.500 TL

: 1.329.500 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.563.500 TL

"V1 RWD standart menzil" isimli sürümün fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL olarak belirlendi. 52,4 kWh şarj kapasitesine sahip olan bu sürüm 314 kilometre menzil sunuyor. Söz konusu sürümün enerji tüketimi ise 16,7 kWh olarak açıklandı.

1 milyon 329 bin 500 TL fiyat etiketine sahip olan "V2 RWD standart menzil" isimli sürüm tıpkı "V1 RWD standart menzil" isimli versiyon gibi 314 kilometre menzil sunuyor. Otomobilde ayrıca 52,4 kWh şarj kapasitesi mevcut.

"V2 RWD uzun menzil" olarak isimlendirilen sürüm için 1 milyon 563 bin 500 TL fiyat belirlendi. 523 kilometre menzil sunan otomobilde 88,5 kWh şarj kapasitesi bulunuyor. Bu sürümün enerji tüketimi 16,9 kWh olarak açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre Togg marka yerli elektrikli otomobilin Sedan modeli de piyasaya sürülecek. Sedan modelinin 2024 yılının sonuna doğru veya 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu yeni modelin ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu rehberde yerli otomobil Togg fiyatı ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, siz şık tasarımı ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran T10X hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.