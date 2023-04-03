TOGG T10X'in İlk Siparişi Cumhurbaşkanına Teslim Edildi (Video)

Yerli otomobil TOGG T10X'in ilk siparişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair açıklamada bulundu.

TOGG T10X Otomobilinin İlk Siparişi Teslim Edildi

Üretilen TOGG T10X modelinin ilk teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tören düzenlendi. Paylaşılan bilgilere göre otomobilin ruhsatı ve anahtarı Emine Erdoğan'a verildi. 34 EE 2071 plakaya sahip olan arabanın ruhsatının Emine Erdoğan adına tescillendiği belirtildi.

Habertürk'teki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kırmızı bana ait değil Hanımefendiye ait. O seçti, plaka da onun. Aliyev’inkinin rengi Anadolu. Yarın teslim edilecek. Özbekistan’a da gidecek. Randevu alınıyor" dedi.

Togg'un ilk akıllı cihazını teslim alıyoruz, millî gururumuzu yollara uğurluyoruz. 🇹🇷https://t.co/JtPu3Nti9f — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah bugünden itibaren TOGG’u yollarda görmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu ve şu sözlere yer verdi: