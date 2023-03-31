TOGG'u Şarj Etme Ücreti Açıklandı!

Trugo tarafından yapılan açıklamayla beraber yerli otomobil TOGG'u şarj etme ücreti belli oldu. Peki, şık tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran elektrikli otomobili şarj etmek için ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Konuya dair detaylar haberimizde.

TOGG'u Şarj Etmek İçin Ne Kadar Ücret Ödemek Gerekecek?

Hürriyet'teki habere göre şarj istasyonu ağı Trugo fiyat listesi paylaştı. 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda kWs başına birim fiyatı 7,99 TL olarak açıklandı. Şarj işlemi sona erdikten sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanıldığında ise dakika başına 0,5 TL ücret ödemek gerekecek.

52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olan 314 kilometre kısa menzilli otomobil modelini Trugo istasyonunda şarj etmek için 418,6 TL ödemek gerekecek. Yani aracın kilometre başına maliyeti 1,33 TL olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesine sahip 523 kilometre uzun menzilli yerli otomobili şarj edebilmek için 707,1 TL ödemek gerekecek. Dolayısıyla elektrikli araba modelinin kilometre başına maliyeti 1,35 TL olacak. Bu fiyatlar zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

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