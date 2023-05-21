Togg T10X'e Zam Gelecek mi? Togg CEO'su Açıkladı!

Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Togg T10X'e zam gelecek mi? Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil modeli hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladı. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Togg T10X'e Zam Gelecek mi Sorusu Yanıtlandı

CNN Türk'teki habere göre Karakaş, yaptığı açıklamada "Bizim açıkladığımız fiyat listemiz güncel olduğu sürece geçerliliğini koruyacak. Pazarda fiyat güncellemeleri tedarik zincirindeki değişimlerden kaynaklanabilir. Tüm dünyayı, üreticileri ilgilendiren maliyet artışları ile ilgili olabilir" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Dolayısıyla biz şuna inanırız, pazarı yönlendirmek mümkün değil. Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz."

Togg T10X modelinin yurt dışı satışının ne zaman başlayacağına yönelik önemli bir açıklamada bulunan Karakaş, "Bizim de beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördü. Buna layık olmak istiyoruz. Üretim adetlerini de artırmak bunun bir çözümü" şeklinde konuştu.

Karakaş, "Bu sene toplam üretimimizi 20 binden 28 bine çıkardık. Her markada olduğu gibi kendi ülkesinde başarılı olmayanların yurt dışında başarılı olma şansı yok" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: