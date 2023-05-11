Togg Yazılımı Güçleniyor: Android Automotive OS 14 Güncellemesi Geliyor!

Dün (10 Mayıs) gerçekleşen Google etkinliğinde mobil cihazların haricinde birçok yenilikten ve geliştirmelerden söz edildi. Bunlardan birisi de Android Automotive OS 14. Google platformunu kullanacak tüm araçlara bu güncelleme gelecek.

Volvo, Honda ve Renault gibi büyük firmalar gibi Togg da Google platformunu kullanıyor. Yani bu da gelecek olan Android Automotive OS 14 güncellemesinin Togg için de geçerli olacağı anlamına geliyor.

Togg Yazılımı Daha Güçlü Olacak

Togg şu an işlemci olarak Qualcomm Snapdragon Digital Cockpit serisini kullanıyor. Bu da işletim sisteminin özelleştirilmiş Android Automotive OS arayüzüne sahip olması demek oluyor. Togg'un yazılıma dair detaylar belirsizlik taşıyor olsa da, Google'ın bu yeni güncellemesinin Togg gibi benzer işletim sistemine sahip olan araçlara geleceği biliniyor.

Android Automotive OS 14 Güncellemesinin Yenilikleri

İnternet tarayıcıları Android araçlarda kullanılabilecek

Araç uyumlu YouTube uygulaması ile tüm araç içi ekranlarda video izlenebilecek

Zoom, Microsoft Team gibi video konferans uygulamaları desteklenecek

Navigasyon uygulaması Waze'in gösterge ekranı ile bilgi ve uyarı verebilecek

The Wather Channel gibi hava durumu uygulamaları gelecek

Android tablet uygulamaları araçla uyumlu hale gelecek

Araç park halindeyken oyun oynanabilecek

Togg gibi hemen hemen her araçtaki multimedya sistemleri güçleniyor. Android Automotive OS 14 de donanım ve yazılım açısından araçları farklı bir boyuta taşıyacak.