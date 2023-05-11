Togg Yazılımı Güçleniyor: Android Automotive OS 14 Güncellemesi Geliyor!
Google'ın gerçekleştirdiği etkinlik sonrasında Togg'a Android Automotive OS 16 güncellemesi geleceği belli oldu. İşte Togg'un yeni yazılım gücünün detayları!
Dün (10 Mayıs) gerçekleşen Google etkinliğinde mobil cihazların haricinde birçok yenilikten ve geliştirmelerden söz edildi. Bunlardan birisi de Android Automotive OS 14. Google platformunu kullanacak tüm araçlara bu güncelleme gelecek.
Volvo, Honda ve Renault gibi büyük firmalar gibi Togg da Google platformunu kullanıyor. Yani bu da gelecek olan Android Automotive OS 14 güncellemesinin Togg için de geçerli olacağı anlamına geliyor.
Togg Yazılımı Daha Güçlü Olacak
Togg şu an işlemci olarak Qualcomm Snapdragon Digital Cockpit serisini kullanıyor. Bu da işletim sisteminin özelleştirilmiş Android Automotive OS arayüzüne sahip olması demek oluyor. Togg'un yazılıma dair detaylar belirsizlik taşıyor olsa da, Google'ın bu yeni güncellemesinin Togg gibi benzer işletim sistemine sahip olan araçlara geleceği biliniyor.
Google I/O'23 Öne Çıkanlar: Android 14, Pixel 7a, Bard ve Dahası!
Gerçekleştirilen Google I/O 2023 etkinliğinde hem yapay zeka alanında hem de Pixel cihazlarında birçok yeni ürün tanıtıldı.
Android Automotive OS 14 Güncellemesinin Yenilikleri
- İnternet tarayıcıları Android araçlarda kullanılabilecek
- Araç uyumlu YouTube uygulaması ile tüm araç içi ekranlarda video izlenebilecek
- Zoom, Microsoft Team gibi video konferans uygulamaları desteklenecek
- Navigasyon uygulaması Waze'in gösterge ekranı ile bilgi ve uyarı verebilecek
- The Wather Channel gibi hava durumu uygulamaları gelecek
- Android tablet uygulamaları araçla uyumlu hale gelecek
- Araç park halindeyken oyun oynanabilecek
Togg gibi hemen hemen her araçtaki multimedya sistemleri güçleniyor. Android Automotive OS 14 de donanım ve yazılım açısından araçları farklı bir boyuta taşıyacak.
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