TOGG, Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Açıklama Yaptı!

TOGG, yerli otomobilin fiyatı hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, kısa süre önce ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığını gözler önüne serdi. TOGG'un açıklamasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz TOGG'un tahmini fiyatları gün yüzüne çıkmıştı. Peki, bu fiyat bilgileri gerçeği yansıtıyor mu? TOGG, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beraber insanların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi.

TOGG, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça TOGG'a olan ilgi de artıyor" ifadelerini kullandı.

Bu ilgi ve merakı gururla takip ettiklerini belirten TOGG, "Markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Önemli Açıklama

TOGG, özellikle son haftalarda tamamı tahmine veya varsayıma dayanan beyanların, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanmasının ve hayal ürünü iddiaların maalesef dikkat çekici biçimde arttığını belirtti.

Şirket, marka tarafından açıklanmış gibi gösterilerek fiyat listesi, ön sipariş - satış kampanyası, kendisini TOGG iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemlediklerini ifade etti ve şu sözlere yer verdi: