BMW Yeni Elektrikli Arabasını Tanıttı: The XM

Elektrikli otomobil segmentine hızlı bir şekilde giriş yapan üreticiler arasında yerini alan BMW, yeni elektrikli arabası The XM'i tanıttı.

Rekabet edebilme gücünü artırabilmek için Lamborghini Urus, Bentley Bentayga ve Aston Martin DBX gibi lüks spor otomobil markalarının alıcılarına yönelik geliştirdiği araba, bu yıl içinde üretilmeye başlanacak. 2022'nin sonlarına doğru ABD'de, Avrupa'da ise 2023'ün yaz sezonunda satışa çıkacak.

BMW XM Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yaklaşık 50 km menzile sahip olan BMW XM, şarj edilebilir hibrit yapısına sahip. 644 beygir gücü özelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Araç, markanın en güçlü ve pahalı modeli olarak nitelendirilmeye başlandı. Tahmini olarak fiyatı 160 bin dolardan başlayacak.

Sıfır emisyonlu otomobillere olan ilgi artış gösterdikçe, üretim hızları da doğru şekilde yükselişe geçiyor. Mercedes-Benz de hafta başında elektrikli G-Serisi aracının 2024 yılında tüketiciyle buluşacağını açıoklamıştı.

Pil boyutu, menzili ve elektrik gücüne dair detaylara yönelik açıklama yapılmadı. Bunlara ek olarak Mercedes yetkilileri, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretmeye odaklanacaklarını belirtti.