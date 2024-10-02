Trafik Cezalarına Büyük Zam Yolda! 2025'te Trafik Cezası Ne Kadar Olacak?

Önümüzdeki yıl içerisinde trafik cezalarına büyük bir zam gelmesi bekleniyor. Trafik cezalarının yüzde 45'e varan Yeniden Değerleme Oranı ile artacağı iddia ediliyor. Peki, 2025 yılında trafik cezası ne kadar olacak?

2025 Yılında En Düşük Trafik Cezası Ne Kadar Olacak?

Sözcü'de yer alan habere göre trafik cezalarının tutarlarında artış yaşanması bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı göz önünde bulundurularak en düşük hız limiti ihlali cezasının 2.185 TL olacağı öne sürülüyor. Bu ceza tutarı 2024 yılında 1.507 TL'ydi.

Hız sınırını %30-%50 oranında aşmanın cezası 2024 yılında 3.136 TL olarak belirlenmişti. Bu ceza tutarı ise 4.547 TL seviyesine yükselebilir.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası 2024 yılında 1.507 TL olarak belirlenmişti. Bu ceza tutarı ise 2025 yılında 2 bin 185 TL olabilir. Henüz resmî bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Bu nedenle fiyatlarda değişiklik olabilir.

Yeniden Değerleme Oranı, trafik cezalarının yanı sıra diğer mali yükümlülükleri de etkiliyor. Bu oran göz önünde bulundurularak vergi ve harçlar da her yıl enflasyon oranına göre güncelleniyor.

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