Ev Sahipleri ve Kiracıların Dikkatine: Kira Zam Oranı Belli Oldu!

Son iki yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde uygulanan yüzde 25 zam sınırı geçen ay itibariyle sona erdi ve tüm gözler TÜİK'in enflasyon verilerine çevrildi. Kurum, kısa bir süre önce temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklarken, ağustos ayı kira artış oranı da böylelikle belli oldu.

Ağustos Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Yukarıda da belirtildiği üzere zam oranlarındaki yüzde 25'lik sınırın kalkmasının ardından ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği enflasyon verileri sonunda açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 61,78 oldu ve aylık bazda yüzde 3,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2024



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı



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Peki, kira oranları ne durumda? Bilindiği üzere kira artış oranları enflasyonun 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu kapsamda, TÜFE 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 65,93 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor.

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