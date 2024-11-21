Türk Hava Yolları Duyurdu: Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak!

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'de yüz tanıma sistemini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Boarding işlemlerinde kullanılacak teknoloji, uçağa biniş süresini kısaltarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak. Yüz tanıma teknolojisinin hangi şehirlerde uygulanacağı da belli oldu.

Yüz Tanıma Sistemi Hangi Şehirlerde Kullanılacak?

Yüz tanıma teknolojisi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Miami ve Boston havalimanlarında THY uçuşlarında kullanılmıştı ve başarılı sonuç elde edilmişti. Yakında bu teknoloji İstanbul, İzmir ve Seul'da yer alan havalimanlarında da kullanılacak.

THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Miami ve Boston'da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50'ye varan hızlandırma imkânı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul'da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek."

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