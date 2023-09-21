Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Ücretlerine Zam Geldi!

Türk Telekom az önce resmî internet sayfasından yaptığı bir duyuruyla taahhütsüz internet ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Taahhüdü bulunan aboneler için geçerli olmayan bu zam, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Bireysel ücretler, kurumsal tarifeler, yazlık internet paketleri ve diğer ücretlere gelen zamlarda yaklaşık yüzde 15 oranında artış yaşanacak.

Taahhüdü Devam Edenler Ne Yapacak?

Taahhütsüz internet ücretlerine gelen zamlar, taahhüdü devam eden kullanıcıların internet ücretlerine yansımayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar ise zamdan etkilenmek istemezse 1 Ekim'e kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan faydalanabilir.

Taahhütlü kampanyalara gelecek zamlar dışında hat dondurma, nakil ve devir işlemlerine de zam gelecek. Türk Telekom tarafından paylaşılan görüntüye bakıldığında bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam geldiği görülüyor.

İşte Türk Telekom'un gelecek zamlarla ilgili açıklaması:

"1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

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