Ülkemizdeki pahalı internet paketleri, çoğu zaman ihtiyatlı davranmamıza neden oluyor. Eğer siz de internet paketinizi korumak için kullanımınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız, en çok internet yiyen uygulamalar listesi ile karşınızdayız. Peki en çok internet tüketen uygulamalar neler?

Tahmin edebileceğiniz üzere video ve görsel ağırlıklı mobil uygulamalar, internet kullanımının en yoğun olduğu uygulamalardır. Bu nedenle özellikle bu tip uygulamalardaki ayarlarınızı veri tasarrufuna yönelik olacak şekilde güncellemeniz, oldukça işe yarayacaktır.

En Çok İnternet Yiyen Uygulamalar Neler?

Instagram: 720 MB / Saat

720 MB / Saat YouTube: 300 MB / Saat

300 MB / Saat Netflix: 250 MB / Saat

250 MB / Saat Snapchat: 160 MB / Saat

160 MB / Saat Facebook: 160 MB / Saat

160 MB / Saat Spotify: 72 MB / Saat

72 MB / Saat Chrome: 60 MB / Saat

Yapılan ölçümlerde YouTube'da 360p çözünürlük, Netflix'te ise düşük çözünürlük ayarı baz alınmıştır. Ayrıca veriler hesaplanırken, bu uygulamalardaki veri tasarrufu ayarlarının açık olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Nihai veri kullanımı cihazınıza ve seçtiğiniz ayar yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1- Instagram

Saatlik Veri Kullanımı: 720 MB

Hepimizin severek kullandığı Instagram, tam anlamıyla bir veri canavarı. Eğer bu platformda bir saat geçirmek isterseniz, yaklaşık olarak 720 MB interneti feda etmeniz gerekiyor. Bu nedenle dikkat etmeniz gereken en önemli uygulama hiç kuşkusuz ki Instagram olarak öne çıkıyor.

2- YouTube

Saatlik Veri Kullanımı: 300 MB

YouTube'da izlediğiniz videolarda seçtiğiniz çözünürlük, veri kullanımına direkt olarak etki ediyor. Öte taraftan ortalama bir kullanıcı için 360p çözünürlükte YouTube'un saatlik veri tüketimi yaklaşık 300 MB olarak hesaplanabilir. Tabii daha az veri tüketimi için çözünürlük ayarlarını elden geçirmeyi ihmal etmeyin.

3- Netflix

Saatlik Veri Kullanımı: 250 MB

Netflix, mobil veri kullanımında çözünürlük kısıtlaması uyguluyor. Bu nedenle eğer bir saatlik bir film izlemeyi ya da bunu indirmeyi isterseniz, internet paketinizden 250 MB feda etmeniz gerekiyor. Aslında diğer uygulamalara nazaran çok daha iyi bir uzlaşma. Bu arada bu verilerin düşük çözünürlük için olduğunu hatırlatalım.

4- Snapchat

Saatlik Veri Kullanımı: 160 MB

Bir dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan Snapchat'te gezinmek isterseniz, her saat 160 MB veri harcayacaksınız. Bu noktada basit bir hesaplama yapabilmeniz adına bir Snap görüntülemek ya da yüklemek, ortalama olarak 1 MB tüketecektir.

5- Facebook

Saatlik Veri Kullanımı: 160 MB

Facebook üzerinden video izlemeyi seviyorsanız, bir saatlik ortalama bir gezinti boyunca 160 MB veri tüketimi yapacaksınız. Şayet videoları es geçtiğinizi düşünürsek, bu durumda saatlik veri tüketimi yarı yarıya, yani 80 MB'a, düşmüş olacak. Kısacası tercih sizin.

6- Spotify

Saatlik Veri Kullanımı: 72 MB

Müzik dinlemek güzeldir. Dinlediğiniz kalite ayarına bağlı olarak 96Kbps'de saatte 43 MB, 160Kbps'de saatte 72 MB ve 320Kbps'de saatte 144 MB veri tüketimi olacaktır. Spotify, bu üç ayar arasında seçim yapmanıza olanak sunar ve çoğu kullanıcı 160Kbps değerlerini kullanır. Bu nedenle saatte 72 MB harcadığınızı düşünebilirsiniz.

7- Chrome

Saatlik Veri Kullanımı: 60 MB

Chrome'daki veri tüketimi değerlerini saptayabilmek genelde çok da kolay değil çünkü gezindiğiniz internet siteleri, ne kadar veri harcadığınızı belirleyen ana faktör olacak. Karışık bir test sırasında ortalama bir saatlik kullanımda 60 MB civarında veri tüketimi olduğunu gördük.

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki sizin akıllı telefonunuzda veri tüketimini zorlayan uygulamalar hangileri? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyn.