Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından paylaşılan 2024 yılı dokuz aylık verileri ile birlikte Türkiye'nin en borçlu şehirleri belli oldu. Paylaşılan listenin onuncu sırasında 1 milyar TL ile Gaziantep yer aldı.

En Borçlu Şehirler Hangileri?

Gaziantep'i 1.1 milyar TL ile Mersin takip etti. Üçüncü sırada 1.2 milyar TL ile Kocaeli, dördüncü sırada ise 1.7 milyar TL ile Adana konumlandı. Adana'yı 1.7 milyar TL ile Antalya ve Bursa takip etti. Üçüncü sırada 3.1 milyar TL ile Ankara, ikinci sırada ise 3.2 milyar TL ile İzmir yer alıyor. Zirvede ise 10.1 milyar TL ile İstanbul bulunuyor.

Altın mevduatı listesinde de 439.7 milyar TL ile İstanbul ilk sırada konumlandı. İstanbul'u 149 milyar TL ile Ankara, 78.9 milyar TL ile İzmir takip etti. Döviz zengini iller listesinde Aksaray zirvede bulunuyor. Listede ayrıca Bingöl, Elazığ, Yozgat, Bayburt, Karaman, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum yer alıyor.

En fazla mevduata sahip şehirler listesinde 7.3 trilyon TL ile İstanbul zirvede bulunuyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Türkiye'nin En Zengin İlleri

BDDK tarafindan paylaşılan verilere göre Türkiye'nin en zengin ili 7.30 trilyon TL ile İstanbul oldu. İkinci sırada 2.33 trilyon TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 930 milyar TL ile İzmir yer aldı. İzmir'i 561 milyar TL ile Antalya, 444 milyar TL ile Bursa, 342 milyar TL ile Kocaeli takip etti.

Yedinci sırada 256 milyar TL ile Adana, sekizinci sırada 241 milyar TL ile Muğla bulunuyor. Listenin dokuzuncu sırasında 229 milyar TL ile Konya, onuncu sırasında ise 226 milyar TL ile Mersin konumlandı.