2024'te Türkiye'ye Gelecek Elektrikli Otomobiller Belli Oldu
2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller listesi paylaşıldı. İşte önümüzdeki yıl içerisinde gelecek elektrikli araba modellerine dair detaylar!
2023 yılının bitmesine sayılı günler kala 2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan listede Audi'den Alfa Romeo'ya BYD'den Citroen'e kadar pek çok markanın otomobili bulunuyor.
Türkiye'de şu anda 27 farklı markanın 59 farklı elektrikli otomobili satıldığını belirten Özpeynirci, 2024 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısının 27’den 34’e, model sayısının ise 59’dan 101’e yükseleceğini belirtti.
Özpeynirci, "Bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek tebliğ eğer değişmez ve yumuşatılmazsa Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden (Çin ve Japonya, ABD, Meksika vs..) elektrikli otomobil gelmesi çok zor" ifadelerini kullandı.
101 elektrikli otomobilin 25'i tebliğe takılacak‼️— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 25, 2023
Türkiye’de şu anda 27 farklı markanın tam 59 farklı elektrikli otomobili satılıyor.
2024 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısı 27’den 34’e, model sayısı ise 59’dan 101’e yükselecek.
Yani önümüzdeki yıl 42 yeni… pic.twitter.com/vsPnfujKN4
42 yeni modelin 15'inin bu bölgelerden gelecek araçları kapsadığı, şu anda satılan 59 modelin de 10 tanesinin tebliğ değişmezse ithal edilemeyeceği belirtildi. Önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'ye gelecek elektrikli arabalar listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.
2024 Yılında Türkiye'ye Gelecek Elektrikli Otomobiller Listesi
- Alfa Romeo Milano: 2. yarı
- Audi Q4 e-Tron: 3. çeyrek
- Audi Q6 e-Tron: 4. çeyrek
- BMW iX2: 1. çeyrek
- BMW i5 Touring: 2. çeyrek
- BYD Seal: 1. çeyrek
- BYD Han: 1. çeyrek
- BYD Dolphin: 4. çeyrek
- Citroen e-C3: Eylül
- Cupro Born: 2. çeyrek
- Cupra Tavascan: 2. yarı
- Ford Explroer: 2. yarı
- Ford Puma EV: 2. yarı
- Hyundai Kova EV: 1. çeyrek
- Kia EV9: 1. çeyrek
- Kia EV3: 4. çeyrek
- Leapmotor C10: 2. çeyrek
- Lexus RZ: 1. çeyrek
- Mercedes EQA (FL): 1. çeyrek
- Mercedes EQB (FL): 1. çeyrek
- Mercedes G Serisi EV: 3. çeyrek
- Mini Countryman EV: 1. çeyrek
- MG Cyberster: Haziran
- Neta U: 1. çeyrek
- Neta GT: 1. çeyrek
- Neta AYA: 1. çeyrek
- Opel B-SUV EV: 2. çeyrek
- Opel C-SUV EV: 4. çeyrek
- Peugeot e-208: 1. çeyrek
- Peugeot e-3008: 2. yarı
- Porsche Macan EV: Haziran
- Porsche Yeni Taycan: 2. yarı
- Skywell EA3: 2. çeyrek
- Skywell EA5: 2. çeyrek
- Skywell Yeni ETS5: 2. çeyrek
- Skoda Enyaq: 1. çeyrek
- Toyota bZ4X: 1. çeyrek
- Volkswagen ID.3: Aralık
- Volkswagen ID.4: Mayıs
- Volkswagen ID.5: Mayıs
- Volkswgen ID.7: Eylül
- Volvo EX30: 1. çeyrek
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Önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek elektrikli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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