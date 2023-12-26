2023 yılının bitmesine sayılı günler kala 2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan listede Audi'den Alfa Romeo'ya BYD'den Citroen'e kadar pek çok markanın otomobili bulunuyor.

Türkiye'de şu anda 27 farklı markanın 59 farklı elektrikli otomobili satıldığını belirten Özpeynirci, 2024 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısının 27’den 34’e, model sayısının ise 59’dan 101’e yükseleceğini belirtti.

Özpeynirci, "Bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek tebliğ eğer değişmez ve yumuşatılmazsa Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden (Çin ve Japonya, ABD, Meksika vs..) elektrikli otomobil gelmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

101 elektrikli otomobilin 25'i tebliğe takılacak‼️



Türkiye’de şu anda 27 farklı markanın tam 59 farklı elektrikli otomobili satılıyor.



2024 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısı 27’den 34’e, model sayısı ise 59’dan 101’e yükselecek.



Yani önümüzdeki yıl 42 yeni… pic.twitter.com/vsPnfujKN4 — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 25, 2023

42 yeni modelin 15'inin bu bölgelerden gelecek araçları kapsadığı, şu anda satılan 59 modelin de 10 tanesinin tebliğ değişmezse ithal edilemeyeceği belirtildi. Önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'ye gelecek elektrikli arabalar listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2024 Yılında Türkiye'ye Gelecek Elektrikli Otomobiller Listesi

Alfa Romeo Milano : 2. yarı

: 2. yarı Audi Q4 e-Tron : 3. çeyrek

: 3. çeyrek Audi Q6 e-Tron : 4. çeyrek

: 4. çeyrek BMW iX2 : 1. çeyrek

: 1. çeyrek BMW i5 Touring : 2. çeyrek

: 2. çeyrek BYD Seal : 1. çeyrek

: 1. çeyrek BYD Han : 1. çeyrek

: 1. çeyrek BYD Dolphin : 4. çeyrek

: 4. çeyrek Citroen e-C3 : Eylül

: Eylül Cupro Born : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Cupra Tavascan : 2. yarı

: 2. yarı Ford Explroer : 2. yarı

: 2. yarı Ford Puma EV : 2. yarı

: 2. yarı Hyundai Kova EV : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Kia EV9 : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Kia EV3 : 4. çeyrek

: 4. çeyrek Leapmotor C10 : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Lexus RZ : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Mercedes EQA (FL) : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Mercedes EQB (FL) : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Mercedes G Serisi EV : 3. çeyrek

: 3. çeyrek Mini Countryman EV : 1. çeyrek

: 1. çeyrek MG Cyberster : Haziran

: Haziran Neta U : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Neta GT : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Neta AYA : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Opel B-SUV EV : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Opel C-SUV EV : 4. çeyrek

: 4. çeyrek Peugeot e-208 : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Peugeot e-3008 : 2. yarı

: 2. yarı Porsche Macan EV : Haziran

: Haziran Porsche Yeni Taycan : 2. yarı

: 2. yarı Skywell EA3 : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Skywell EA5 : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Skywell Yeni ETS5 : 2. çeyrek

: 2. çeyrek Skoda Enyaq : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Toyota bZ4X : 1. çeyrek

: 1. çeyrek Volkswagen ID.3 : Aralık

: Aralık Volkswagen ID.4 : Mayıs

: Mayıs Volkswagen ID.5 : Mayıs

: Mayıs Volkswgen ID.7 : Eylül

: Eylül Volvo EX30: 1. çeyrek

Önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek elektrikli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.