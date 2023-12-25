AnTuTu En İyi Otomobil Modellerini Açıkladı: Liste Şaşırttı!

AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile beraber en iyi otomobil modelleri belli oldu. Yayımlanan raporda güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran arabalar bulunuyor.

AnTuTu Puanlarına Göre En İyi Otomobiller Listesi

JKr 007 (Snapdragon 8295, 22 GB RAM, 128 GB Depolama): 1.075.244 puan

(Snapdragon 8295, 22 GB RAM, 128 GB Depolama): 1.075.244 puan 2024 Mercedes-Benz E (Snapdragon 8295, 18 GB RAM, 256 GB Depolama): 963.130 puan

(Snapdragon 8295, 18 GB RAM, 256 GB Depolama): 963.130 puan NIO ET7 (Snapdragon 8155, 8 GB RAM, 64 GB Depolama): 446.721 puan

(Snapdragon 8155, 8 GB RAM, 64 GB Depolama): 446.721 puan Avita 11 (Kirin 990A, 8 GB RAM, 128 GB Depolama): 416.901 puan

(Kirin 990A, 8 GB RAM, 128 GB Depolama): 416.901 puan Xpeng P7i (Snapdragon 8155, 12 GB RAM, 128 GB Depolama): 385.715 puan

(Snapdragon 8155, 12 GB RAM, 128 GB Depolama): 385.715 puan BYD Han (Snapdragon 690, 8 GB RAM, 128 GB Depolama): 374.930 puan

Benchmark testleri ile dünya genelinde tanınan AnTuTu artık otomobiller için de liste paylaşmaya başladı. Listenin büyük kısmını Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemciler oluşturdu. Paylaşılan listede Kirin 990A işlemci içeren bir otomobil de mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında JKr 007 konumlandı. 1 milyon 75 bin 244 puan alarak büyük bir başarının altına imza atan otomobilde Snapdragon 8295 işlemci, 22 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında 963 bin 130 puan almayı başaran 2024 Mercedes-Benz E yer alıyor. Gücünü Snapdragon 8295 işlemciden alan otomobilde 18 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Bu arabayı 446 bin 721 puan ile NIO ET7 takip etti.

AnTuTu tarafından paylaşılan en iyi arabalar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu otomobiller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.