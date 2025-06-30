Türkler Şaşırttı! Forthing, Türkiye'den Rekor Sayıda Sipariş Aldı!

Yeni Çinli otomobil markaları Türkiye pazarına giriş yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye giriş yapacağını ilan eden Forthing, Türkiye'de başlattığı ön sipariş sürecinde rekor bir sayıya ulaştı. Peki Forthing markası ne kadar sipariş aldı? Forthing fiyat listesi nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...

FORTHING Türkiye’de Teslimatlara Hazırlanıyor: İlk Etapta 3 Bin 487 Araç Yolda!

Çin merkezli Dong Feng Motor’un çatısı altında faaliyet gösteren FORTHING markası Türkiye pazarındaki ilk teslimatları için gün sayıyor. Ağustos ayının sonunda başlayacak teslimatlar öncesinde toplamda 3 bin 487 adetlik ön sipariş alındığı bildirildi. Bu güçlü talep markanın Türkiye pazarında kalıcı bir yer edinme hedefi doğrultusunda attığı adımların karşılık bulduğunu gösteriyor.

FORTHING’in Türkiye distribütörlüğünü ULUBAŞLAR GRUBU bünyesinde faaliyet gösteren ULUMOTOR üstleniyor. İlk aşamada satışa sunulacak modeller ise D segmentindeki T5 EVO ve M4 U-TOUR olarak belirlendi. Her iki modelde de sunulan 1.5 litrelik turbo benzinli motor 175 HP güç ve 285 Nm tork üretiyor. Bu motor seçeneği yüksek performansı ve düşük yakıt tüketimi dengesini birlikte sunmayı hedefliyor.

Gelişmiş teknolojik donanımları ve iddialı tasarım diliyle öne çıkan FORTHING yalnızca ulaşımı değil aynı zamanda modern ve konforlu bir yaşam tarzını da kullanıcılarına vaat ediyor. Önümüzdeki dönemde ise markanın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip yeni modellerini de Türkiye’de satışa sunması planlanıyor.

Forthing Fiyat Listesi

Model Donanım Anahtar Teslim Fiyat Lansmana Özel Fiyat T5 EVO Premium (Manuel) ₺2.190.000 ₺1.990.000 Premium ₺2.390.000 ₺2.190.000 Executive ₺2.690.000 ₺2.490.000 Sport Edition ₺2.890.000 ₺2.690.000 M4 U-Tour Premium (Manuel) ₺2.390.000 ₺2.190.000 Premium ₺2.690.000 ₺2.490.000 Executive ₺2.990.000 ₺2.790.000

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