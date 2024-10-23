Ankara'da TUSAŞ'a Bombalı Saldırı Düzenlendi! Ekipler Sevk Edildi (Video)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerleşkede yaklaşık 15 bin çalışanın bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da Silah ve Bomba Sesleri Duyuldu

TUSAŞ'ın Ankara yerleşkesindeki giriş kapısında bir patlama meydana geldi. Patlamadan hemen sonra silah sesleri duyulmaya başlandı. Güvenlik nedeniyle personeller sığınaklara yönlendirildi. Yaşanan bu saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri gönderildi.

3 kişilik silahlı grubun önce aracı patlattığı ve ardından güvenlik personellerine ateş açtığı iddia edildi. Bunun üzerine güvenlik personelleri ile çatışma çıktığı söyleniyor. Polis özel hareket timlerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırı sonrasında şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

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