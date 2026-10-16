Tuzlu Kahve'deki Yapay Zekâ Sahnesi Gündem Oldu: Üç Oyuncu Gençleşti

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan komedisi Tuzlu Kahve, yapay zekâyla hazırlanan bir sahneyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 13 Ekim 2026'da yayınlanan 7. bölümünde, Kutaygil ailesinin geçmişine dönülen bir düğün sahnesi yer aldı. Bu sahnede dizinin usta oyuncularından üçü, yapay zekâ sayesinde yıllar öncesindeki görünümleriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Tuzlu Kahve'de Hangi Oyuncular Gençleştirildi?

Yapım ekibi, geçmişte geçen düğün sahnesinde Taylan Kutaygil, Sitare Kutaygil ve Tiraje Kutaygil karakterlerinin gençlik hallerini yapay zekâyla hazırladı. Dizide Taylan'ı Enis Arıkan, Sitare'yi Nevra Serezli, Tiraje'yi ise Nergis Kumbasar canlandırıyor.

İzleyiciler sahneyi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada ekran görüntüleri ve videolarla paylaşmaya başladı. En çok konuşulan isim ise gelinlikle ekrana gelen Sitare'nin genç halini oynayan Nevra Serezli oldu. Dizinin resmi YouTube kanalı da düğün sahnesinin yer aldığı kesiti yayımladı.

Tuzlu Kahve Yapay Zekâyı Daha Önce Nerede Kullandı?

Tuzlu Kahve yapay zekâya ilk kez başvurmadı. Dizinin 5. bölümünde Murat Aydınoğlu'nun geçmişine dönülen sahnede Sarp Apak kel ve kilolu haliyle ekrana gelmişti. Bu görüntünün de yapay zekâyla hazırlandığı sonradan ortaya çıktı. O sahnede oyuncunun yüzü korunmuş, karakterin eski hali dijital olarak üretilmişti.

Poll Films imzalı dizinin yapımcısı Polat Yağcı, daha önce Tuzlu Kahve'yi eski aile komedilerinin tadını taşıyan bir iş olarak tanımlamış ve her hafta eski yapımlara ve ustalara selam verdiklerini söylemişti. Geçmişe dönen sahneler de dizinin bu nostaljik çizgisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. İzleyiciler aynı bölümdeki kek sahnesini de Cem Yılmaz'ın GORA filmine bir gönderme olarak yorumladı.

Yapay Zekâyla Gençleştirme Nasıl Yapılıyor?

Gençleştirme teknolojisi Hollywood'da son yıllarda yaygınlaştı. Robert Zemeckis, 2024'te vizyona giren Here filminde Tom Hanks ve Robin Wright'ı Metaphysic şirketinin yapay zekâ teknolojisiyle gençleştirdi. Bu yöntemde yazılım, oyuncunun eski görüntülerinden öğrendiği yüz hatlarını yeni çekilen sahneye uyguluyor.

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı sahnede hangi yazılımı ya da şirketi kullandığını 16 Ekim 2026 itibarıyla açıklamadı. Star TV diziyi her salı saat 20.00'de yayınlıyor. Kaçırdığınız bölümleri Star TV uygulamasından ve dizinin resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bir Türk dizisinin yapay zekâyı efekt gösterisi için değil, hikâyeyi anlatmak için kullanmasını önemli buluyorum. Nevra Serezli gibi Yeşilçam'dan beri izlediğimiz bir oyuncunun gençlik halini yeni bir sahnede görmek, dizinin nostalji çizgisine de oturuyor. Yine de bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte oyuncuların görüntü haklarının nasıl korunacağı sorusu da daha sık konuşulacak. Sahneyi henüz izlemediyseniz dizinin resmi YouTube kanalındaki 7. bölüm kesitine göz atmanızı öneririm.