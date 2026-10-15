Google AI Plus Abonelerinin Gemini Pro Erişimi 13 Kasım'da Kapanıyor

Google, Gemini aboneliklerinde ekim ayında başlattığı değişikliğin AI Plus tarafındaki tarihini netleştirdi. Şirketin abonelere gönderdiği e-postaya göre AI Plus kullanıcıları 13 Kasım 2026'dan itibaren Gemini Pro modellerini seçemeyecek. Pakette yalnızca Flash ve Flash-Lite modelleri kalacak. Değişiklik Gemini uygulamasını ve Google Arama'daki Yapay Zekâ Modu'nu kapsıyor.

Google AI Plus'ta Neler Değişiyor?

9to5Google'ın aktardığı e-posta metnine göre Pro modellerini seçme imkanı 13 Kasım 2026'dan sonra yalnızca Google AI Pro ve üstü paketlerde bulunacak. AI Plus aboneleri Flash ve Flash-Lite modellerini kullanmaya devam edecek. Pro modeliyle başlatılan eski sohbetler silinmeyecek, ancak bunlara başka bir modelle devam edilebilecek.

Google modellere erişimi 9 Ekim 2026'da paket bazında yeniden düzenlemişti. Ücretsiz kullanıcılar bu tarihten beri yalnızca Flash-Lite modelini kullanabiliyor. AI Pro ve AI Ultra aboneleri ise Flash-Lite, Flash ve Pro modellerinin tamamına erişiyor. Şirketin yeni modeli Gemini 4 Argon da yalnızca bu iki pakette sunuluyor.

Google AI Plus ve AI Pro Türkiye'de Kaç TL?

Google ağustos 2026'da Türkiye'deki abonelik ücretlerini de artırmıştı. AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den 359,99 TL'ye çıktı. 5 TB depolama alanı da sunan AI Pro paketi ise 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatlar mevcut abonelerin faturasına yenileme döneminde yansıyor.

Bu durumda Pro modellerinden vazgeçmek istemeyen bir AI Plus abonesi aylık yaklaşık 1.160 TL daha fazla ödemek zorunda kalacak. AI Plus'ta kalanlar ise ücretsiz kullanıcılara göre daha güçlü olan Flash modelini kullanmayı sürdürecek.

AI Plus Aboneleri Ne Yapmalı?

Gemini'yi günlük sorular, metin düzenleme ve hızlı aramalar için kullananlar Flash modelinde büyük bir fark görmeyebilir. Kod yazma ve uzun belge analizi gibi daha zor işlerde ise Pro modellerinin eksikliği hissedilebilir. Google Gemini uygulamasını bu tür işlerde kullananların 13 Kasım 2026 öncesinde paketlerini gözden geçirmesi gerekiyor.

Editörün Yorumu

Fiyatı ağustosta yüzde 75 artan bir paketten iki ay sonra en güçlü modelin de çıkarılması kullanıcı açısından kabul edilmesi zor bir durum. Google'ın AI Plus ile AI Pro arasındaki farkı büyüterek kullanıcıları pahalı pakete yönlendirmeye çalıştığını düşünüyorum. Yine de Flash modeli günlük işlerin çoğu için yeterince güçlü. Önümüzdeki dört hafta boyunca Gemini'yi hangi işler için kullandığınıza bakmanızı, Pro'ya gerçekten ihtiyacınız yoksa AI Plus'ta kalmanızı öneririm.