Star TV Windows 8 uygulaması ile sevdiğiniz dizi ve programları web tarayıcınızı açmadan izleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Star TV Windows 8 uygulaması, Doğuş Yayın Grubu tarafından hazırlanmış resmi uygulama olarak karşımıza çıkıyor ve yeni nesil cihazlarla uyumlu şık ve sade tasarlanmış arayüzü ile dikkat çekiyor. Birbirinden farklı dizileri izleyebileceğiniz uygulama ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Star TV Özellikleri

Şık ve sade tasarım,

Kalıcı internet bağlantısı,

Türkçe,

Star TV dizileri,

Basit kullanım,

Windows Mağazası’nda bildiğiniz üzere Tivibu, Digiturk Play, D-Smart Blu, tvyo gibi birçok televizyon izleme uygulaması mevcut ve hepsi hem içerik hem de görüntü kalitesi bakımından oldukça kaliteli. Ancak benim gibi tüm kanallar yerine belli başlı kanalların yayınlarını takip ediyor, izliyorsanız kanalların kendi hazırladıkları resmi uygulamaları yüklemek kesinlikle daha mantıklı. Özel uygulama olduğundan canlı yayını izlemenin haricinde dizi ve programların dilediğiniz bölümünü izleyebiliyor, çok özel video ve fotoğraf galerilerine ulaşabiliyorsunuz. Star TV de bu uygulamalardan biri.

Star TV’nin Windows 8 uygulaması mobil uygulaması ile aynı arayüze sahip ve oldukça beğendiğimi belirtmem gerek. Kardeş Payı, Med Cezir, Paramparça gibi Star TV’nin sevilen dizileri ayrı bir yerde, sabah ve eğlence programları ayrı bir yerde yer aldığından dilediğiniz dizi ve programa rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Dizi ve programların tüm bölümlerini ve tanıtım videolarına ücretsiz izleyebiliyorsunuz. (Son üç bölüm ücretsiz önceki bölümler ücretli kanallara da rastladım.) Tabii ki dizi ve programların haricinde gün içerisinde yayınlanacak programları takip edebileceğiniz ve canlı yayını izleyebileceğiniz bölümler de bulunuyor. Ancak ilginç olarak Windows uygulamasında bu bölümler es geçilmiş.

Star TV İndir

Star TV’nin dizi ve programlarını takip ediyorsanız ve de Windows 8 üzeri cihaz sahibi iseniz resmi uygulama sayesinde web tarayıcınızı açmadan da yayınları izleyebilirsiniz. Sevdiğiniz dizi ve filmleri izleme fırsatı veren Star TV uygulaması ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Her kesimden izleyicilere hitap eden Star TV, yepyeni dizileri ve sinema filmleri ile seyircilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.