Star TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,959
- DOSYA BOYUTU 2.90 MB
- Üretici Doğuş Yayın Grubu
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Star TV Windows 8 uygulaması ile sevdiğiniz dizi ve programları web tarayıcınızı açmadan izleyebilirsiniz.
Star TV Windows 8 uygulaması, Doğuş Yayın Grubu tarafından hazırlanmış resmi uygulama olarak karşımıza çıkıyor ve yeni nesil cihazlarla uyumlu şık ve sade tasarlanmış arayüzü ile dikkat çekiyor. Birbirinden farklı dizileri izleyebileceğiniz uygulama ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Star TV Özellikleri
- Şık ve sade tasarım,
- Kalıcı internet bağlantısı,
- Türkçe,
- Star TV dizileri,
- Basit kullanım,
Windows Mağazası’nda bildiğiniz üzere Tivibu, Digiturk Play, D-Smart Blu, tvyo gibi birçok televizyon izleme uygulaması mevcut ve hepsi hem içerik hem de görüntü kalitesi bakımından oldukça kaliteli. Ancak benim gibi tüm kanallar yerine belli başlı kanalların yayınlarını takip ediyor, izliyorsanız kanalların kendi hazırladıkları resmi uygulamaları yüklemek kesinlikle daha mantıklı. Özel uygulama olduğundan canlı yayını izlemenin haricinde dizi ve programların dilediğiniz bölümünü izleyebiliyor, çok özel video ve fotoğraf galerilerine ulaşabiliyorsunuz. Star TV de bu uygulamalardan biri.
Star TV’nin Windows 8 uygulaması mobil uygulaması ile aynı arayüze sahip ve oldukça beğendiğimi belirtmem gerek. Kardeş Payı, Med Cezir, Paramparça gibi Star TV’nin sevilen dizileri ayrı bir yerde, sabah ve eğlence programları ayrı bir yerde yer aldığından dilediğiniz dizi ve programa rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Dizi ve programların tüm bölümlerini ve tanıtım videolarına ücretsiz izleyebiliyorsunuz. (Son üç bölüm ücretsiz önceki bölümler ücretli kanallara da rastladım.) Tabii ki dizi ve programların haricinde gün içerisinde yayınlanacak programları takip edebileceğiniz ve canlı yayını izleyebileceğiniz bölümler de bulunuyor. Ancak ilginç olarak Windows uygulamasında bu bölümler es geçilmiş.
Star TV İndir
Star TV’nin dizi ve programlarını takip ediyorsanız ve de Windows 8 üzeri cihaz sahibi iseniz resmi uygulama sayesinde web tarayıcınızı açmadan da yayınları izleyebilirsiniz. Sevdiğiniz dizi ve filmleri izleme fırsatı veren Star TV uygulaması ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Her kesimden izleyicilere hitap eden Star TV, yepyeni dizileri ve sinema filmleri ile seyircilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Star TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 37,626
- DOSYA BOYUTU 9.00 MB
- Üretici Doğuş Yayın Grubu
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Star TV, kanala ait program tanıtımlarının, yayın akışının ve canlı yayın izleme bölümünün bulunduğu mobil uygulamadır.
Star TV, Android işletim sistemine saip cihazlarınızı kullanarak Star TV'yi takip edebilmeniz için özel olarak hazırlanan güzel ve yararlı bir uygulamadır.
Yenilenen uygulama eskisine göre daha işlevsel ve kullanışlı. Şık ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde rahatça Star TV ile ilgili herşeye ulaşabileceğiniz uygulama Android cihazlarda mutlaka bulunması gerekenlerden bir tanesi.
Uygulama ile yapabilecekleriniz:
- Star TV içeriğini takip edebilirsiniz
- Yayın akışına erişebilirsiniz
- Programların fotoğraf galerilerine, video galerilerine ve ekstra içeriklerine ulaşabilirsiniz
- Canlı yayın ile Star TV izleyebilirsiniz
Star TV'nin yenilenen logosu ile birlikte güncellenen uygulama sayesinde televizyon başında değilseniz bile üzülmenize gerek yok. Star TV'de yayınlanan favori dizi ve programlarınızı Android cihazınızın üzerinden izleyebilmek bu uygulama ile mevcut. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Star TV'nin resmi uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim.
Not: Uygulamayı kullanabilmek için Android cihazınızın internete bağlı olması gerekmektedir.
Star TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 718
- DOSYA BOYUTU 5.50 MB
- Üretici Doğuş Yayın Grubu
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Star TV uygulaması ile Star TV içeriği iPhone ve iPad'inizde.
Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Star TV’nin resmi mobil uygulaması ile sevdiğiniz dizi ve programları kaçırmayacaksınız. İster kablosuz isterseniz de 3G bağlantınız üzerinden Star TV’de yayınlanan tüm programları yüksek görüntü kalitesiyle ve takılmadan izleyebileceksiniz.
Star TV’nin iPhone ve iPad uygulaması ile haftalık yayın akışını takip edebilir, dizi ve programlar için hatırlatma ekleyebilir, dizi ve şovların çok özel galeri ve videolarına ulaşabilirsiniz. Kardeş payı, Med cezir, Güzel köylü, Beni affet gibi ilgi gören dizilerin geçmiş bölümlerini izleyebilirsiniz. Dizi ve programlar hakkında duygu ve düşüncelerinizi #StarTV etiketi ile paylaşabilirsiniz. Tabii ki tek dokunuşla canlı yayına geçip, dilediğiniz yerde tv izlemenin keyfinin sürebilirsiniz.
Star TV içeriğini akıllı telefon ve tabletinize taşıyan uygulama yenilenen arayüzü ile oldukça başarılı.
Star TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 259
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici Doğuş Yayın Grubu
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Star TV mobil uygulaması ile sevdiğiniz dizi ve programları Windows Phone cihazınızdan izleyebilirsiniz.
Star TV mobil uygulaması, Windows Phone telefonunuz üzerinden Star TV yayın akışını takip edebileceğiniz, dizi ve programları canlı olarak izleyebileceğiniz resmi bir uygulama. Doğuş Yayın Grubu tarafından hazırlanan uygulamada yayın akışı, canlı yayın haricinde programların fotoğraf ve video galeri de bulunmakta.
Windows Phone platformunda hem ücretli hem de ücretsiz onlarca televizyon izleme uygulaması mevcut ancak benim gibi tüm kanalları takip etmiyor, belirli kanalların yayınlarını izliyorsanız bu uygulamalar yetersiz kalıyor. Öyle ki tv kanalını sadece canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Yayın kalitesinden, yayının sürekli donmasından hiç bahsetmiyorum. Neyse ki bu kullanıcılar için hazırlanmış kanalların özel uygulamaları bulunuyor. Star TV Windows Phone uygulaması da bunlardan biri.
Star TV mobil uygulamasının Windows Phone sürümü de hem görsel hem de kullanılabilirlik açısından oldukça başarılı ve diğer platformlardan hiçbir farkı bulunmuyor. Bunu özelllikle belirtmek istedim zira Windows Phone ülkemizde fazla tercih edilen bir platform değil ve resmi uygulama da olsa üreticiler fazla uğraşmak istemiyor; ortaya da indirilmeyecek kadar kalitesiz bir uygulama ortaya çıkıyor. Ancak Star TV uygulamasını oldukça beğendim. Star TV’nin sevilen dizileri ve programlarının ayrı bir yerde toplanması ve bu sayede dilediğimiz programın dilediğiniz bölümüne kolaylıkla ulaşabilmemiz, tek dokunuşla yayın akışını görebilmemiz ve canlı yayın izleyebilmemiz oldukça güzel.
Kablosuz ve 3G bağlantı üzerinden Star TV yayınlarını Windows Phone cihazınızdan tam ekran ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz resmi uygulama bu platformda da ücretsiz ve reklam destekli.