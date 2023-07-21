Twitter'ın Bant Genişliği Daraltılacak mı? Bakan Yardımcısı Açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hizmeti Twitter'a uygulanan reklam yasağı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Sayan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Twitter'a Bant Genişliği Daraltma Cezası Uygulanacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Threads üzerinden yaptığı açıklamada "Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek."

Bakan Yardımcısı Sayan, "2020 yılında 5651 sayılı Kanuna eklenen ek madde 4 ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmişti" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Bu kapsamda aralarında Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ temsilci belirlemiş ve BTK’ya bildirmişti. Temsilciler adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştı."

Bakan Yardımcısı Sayan, "Ayrıca altı ayda bir raporlama yapmak, kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek temsilcinin görevleri arasındaydı" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"2022 yılında söz konusu maddede sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi amacıyla değişiklik yapıldı." "Bu kapsamda; sosyal ağ sağlayıcılara çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin bir şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması bağlamında çeşitli yükümlülükler getirildi."

Bakan Yardımcısı Sayan, "Ayrıca aralarında Twitter’ın da bulunduğu Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulmaları konusunda düzenleme yapıldı" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: