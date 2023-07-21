Twitter, Bu Sefer de LinkedIn'i Kopyalıyor: İş İlanı Açılabilecek!

Twitter, Elon Musk'ın döneminde birçok yeni özellik ile gelişmeye devam ederken; son zamanlarda yeniliklerin iyice hız kazanması Threads'in de kullanıma açılmasından sonra gerçekleşti. Uygulama, şimdi de LinkedIn'in temel kullanım amacı olan iş ilanları oluşturma ve başvuru yapabilme özelliği üzerinde çalışıyor.

Twitter Değişmeye Devam Ediyor

Yeni gelen bilgilere göre Twitter'da LinkedIn'de olan düzenin benzeri yönünde bir çalışma gerçekleşiyor. Bu özellik üzerinde başlayan çalışmalarda herhangi bir kesinti yaşanmazsa, artık şirketler Twitter üzerinden de iş ilanı paylaşabilecek ve başvuruları toplayabilecek.

Twitter Blue abonesi olan işletmeler, turuncu renkli doğrulama rozetlerine sahip oluyor. Bu profiller özelliğin devreye girmesi ile iş ilanı yayınlayabilecekler. Ortaya çıkan ekran görüntüsünde de iş ilanlarının profillerde net bir şekilde gösterilecek. Aktif iş arayışında olan kişiler de başvurularını kolaylıkla yapabilecek.

Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Workweek'in CEO'su Adam Ryan, özelliğin aktif halinin ekran görüntüsünü paylaşdı. Bunun yanı sıra Nima Owji isimli yazılımcı da işletmelerin XML ile iş ilanı oluşturabileceğini gösteren bir paylaşımda bulunda. Aynı görüntüde işletmelerin maksimum 5 tane aktif iş ilanı açabileceği de görülüyor.

Twitter'da şu an için herhangi bir paylaşım yapılmamış ve 5 binin üzerinde takipçiye ulaşan Twitter Hiring adında bir resmi hesap açıldı. Bu profilin hangi amaçla kullanılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Genel olarak değerlendirilecek olursa; Twitter'da 528 milyondan fazla kullanıcı ve iş arayışında olan milyonlarca insanın olması, özelliği son derece faydalı olabileceğine işaret ediyor.