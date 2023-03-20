Twitter'ın Bir Özelliği Ücretli Oldu: Erişimi Kaybetmemek İçin Kapatın!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, kullanıcıları yakından ilgilendiren bir kararın altına imza attı. Şirket, SMS temelli iki faktörlü kimlik doğrulamayı ücretli hâle getirdi. Eğer Twitter Blue abonesi değilseniz hesaba erişmeye devam edebilmek için bu özelliği kapatmanız gerekiyor.

Twitter'da SMS Temelli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Ücretli Oldu

Sosyal medya hizmeti, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hesap güvenliği açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan SMS temelli kimlik doğrulama özelliğini 19 Mart 2023 tarihinden itibaren ücretli hâle getireceklerini duyurmuştu. Verilen süre doldu ve söz konusu özellik ücretli hâle geldi.

Popüler sosyal medya uygulamasına girildiğinde Twitter'a erişimin kaybedilmemesi için kısa mesajla etkinleştirilen iki faktörlü kimlik doğrulamanın kaldırılması gerektiğine yönelik bir uyarı ile karşılaşılıyor.

Uyarı penceresinde ayrıca "Kısa mesajla etkinleştirilebilen iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini yalnızca Twitter Blue aboneleri kullanabilir. Yöntemi kaldırmak sadece birkaç dakikanı alır. Kimlik doğrulama uygulamasını ve güvenlik anahtarı yöntemlerini kullanmaya devam edebilirsin" ifadeleri yer alıyor. Peki, bu özellik nasıl kapatılır?

Twitter'da SMS Temelli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Nasıl Kaldırılır?