WhatsApp Yeni Özellikler ile Güvenliği Üst Seviyeye Taşıyacak!

WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmetinin yeni özellikleri güvenliği önemli ölçüde iyileştirecek. Flaş aramalar ve mesaj düzeyinde raporlama olarak isimlendirilen özelliklere dair ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Yeni Özellikler Neler?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı iki yeni özellik ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma hizmetiine mesaj düzeyinde raporlama ve flaş aramalar isimli iki yeni özellik gelecek. Mesaj düzeyinde raporlama özelliği, platform üzerinden gerçekleştirilen sohbetleri daha güvenli hale getirecek.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde belirli bir mesajı seçip Whatsapp'a rapor gönderebilecek ve söz konusu hesabı engelleyebilecek. Bu işlem çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Kullanıcıların yalnızca bir mesaja uzun süre boyunca basılı tutması ve ardından ekranda yer alan seçeneği seçmesi yeterli olacak.

Mesaj düzeyinde raporlama özelliği, bir kullanıcıyı engelleme konusunda zaman kazandıracak. Bu özellik aynı zamanda spam ya da nefret söylemi içeren mesajların WhatsApp Messenger'a bildirilmesi konusunda kolaylık sağlayacak. En son paylaşılan şeffaflık raporuna göre şirket, yalnızca eylül ayında 2,2 milyondan fazla hesabı yasakladı.

Popüler anlık mesajlaşma platformuna gelecek bir diğer özelliğin flaş aramalar olduğunu belirtildi. Cihazlarına WhatsApp uygulamasını yükleyen ya da yeniden yükleme işlemini gerçekleştiren Android kullanıcılarının SMS yerine otomatik bir arama ile doğrulamasını sağlar. Şu anda doğrulama işlemi yalnızca SMS aracılığı ile yapılıyor.

WhatsApp'a Facebook Reklam Verme Özelliği Geliyor

WhatsApp Business kullanıcılarına Facebook reklam verme aracı ile doğrudan reklam oluşturma olanağı tanınmaya başlanıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının işletme sürüme eklenecek yeni özellik aynı zamanda müşterilere ulaşmanın daha yeni ve kolay bir yolunu da sunuyor.

İşletmeler, bu özellik sayesinde Facebook'ta reklam vererek yeni müşterilere ulaşabilecek. Bu da potansiyel müşterilerin gerçek müşterilere dönüşmesinde önemli bir rol oynayacak. Yeni özellik ise Meta'nın (eskiden Facebook olarak biliniyordu) sosyal medya platformlarının birbiri ile nasıl bağlantılı hale geleceğine dair önemli bir ipucu olma niteliğine sahip.