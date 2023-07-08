Twitter Sesli ve Görüntülü Arama Özelliğine Kavuşuyor

Twitter, sesli ve görüntülü arama özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan görsel, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını ve nasıl kullanılacağını gözler önüne serdi. Söz konusu özelliğe dair detaylar haberimizde.

Son dönemde eleştirilen odağı hâline gelen Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıların sesli ve görüntülü olarak iletişim kurabilmesine imkân tanıyan bir özelliği uygulamaya eklemeye hazırlanıyor.

Twitter'da tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan görsele göre uygulamanın DM (Direkt Mesaj) bölümündeki sohbet sayfalarına telefon simgesi eklenecek.

Telefon simgesine dokunulduğu takdirde sesli arama ve görüntülü arama olmak üzere iki farklı seçenek çıkacak. Kullanıcılar iki seçenekten birini seçerek karşıdaki kişiyle kolayca iletişim kurabilecek.

Görüntülü görüşme esnasında ön ve arka kameralar arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapılabilecek. İstendiği takdirde kamera ve mikrofon da devre dışı bırakılabilecek.

Twitter'a Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter'da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilmesini sağlayacak yeni özelliğin tam olarak ne zaman ekleneceği henüz belli değil. Ayrıca özelliğin Blue abonelerine özel olup olmayacağı bilinmiyor.

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