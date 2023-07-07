Threads, Instagram'ı Kötü mü Etkiledi: Erişim Sorunu Şikayetleri Artıyor!

Meta'nın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Twitter rakibi yeni sosyal medya platformu Threads, kullanıma sunulmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı tarafından istila edildi desek yanlış olmaz. Doğrudan Instagram hesaplarıyla hesap oluşturulan Threads'le birlikte Instagram'da şu anda önemli erişim sorunları yaşanıyor.

Özellikle kullanıma sunulduğu gün milyonlarca kullanıcının akın etmesine rağmen erişim konusunda problem yaratmayan Threads, bugün hem bağlantılı olduğu platform Instagram'ı hem de kendisini etkilemiş gibi görünüyor.

Kullanıcıların erişim sorunu yaşadığında şikayetlerini bildirdiği DownDetector'a göre geçtiğimiz dakikalarda hem Threads hem de Instagram'da önemli erişim sorunları yaşanıyor.

Threads ve Instagram'da Erişim Sorunları Yaşanıyor

Threads kullanıcıları paylaşım yapmak istediğinde gönderdikleri paylaşımın feed'e düşmediğini dile getirirken, Instagram kullanıcıları paylaşılan hikâyeleri görüntülemeyediklerini belirtiyor. Üstelik gönderi ve reels paylaşımları ne keşfet ne de feed'de doğru bir şekilde görüntülenemiyor.

Meta tarafından henüz konuya dair bir açıklama yok fakat yaşanan sorunlara dair yeni gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.