Uçak Biletlerinin Tavan Fiyatı Arttı: Yeni Ücret Cep Yakıyor!

İç hat uçak biletlerinin tavan ücretinde değişiklik gerçekleşti. Bununla beraber yeni tavan fiyatları belli oldu. Alınan bu zam kararı sonrasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, bilet fiyatlarını güncellenen tarifelere göre düzenledi.

Uçak Biletlerinin Tavan Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılından itibaren uygulanan uçak bileti tavan fiyatına zam geldi. Yeni Şafak'taki habere göre 3.253 TL olan tavan fiyat, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 4.003 TL'ye yükselecek.

THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan ücretini uçuş tarifelerine dahil etti. Bu kapsamda bir uçuş için satılan biletlerin yüzde 80'lik kısmı 2.503 TL şeklinde sunulacak. Geriye kalan yüzde 20'lik kısım ise 4.003 TL şeklinde fiyatlandırılacak.