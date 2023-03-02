İnsanların en çok sevdiği ulaşım türü uçaklardır. Öyle ki gerek hız konusunda olsun gerek gökyüzünde uçma hissi olsun birçok kişinin tercihi. Uçmak isteyen birçok insan ucuza uçak bileti almanın derdinde. Bizler de sizler için ucuza uçak bileti nasıl alınır? Ucuza uçak bileti alma yöntemleri nedir? bir araya getirdik.

Ucuza Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Skyscanner sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Havalimanı seçimlerini gerçekleştirin.

Tarih seçeneğine tıklayın.

Tüm ay seçeneğini seçin.

Seç butonuna tıklayın.

Sınıf olarak ekonomik seçeneğine tıklayın.

Ara seçeneğini seçin.

En ucuz uçak biletleri karşınıza çıkacaktır.

karşınıza çıkacaktır. Uçak seferlerini kendinize göre seçtikten sonra o hava yolunun mobil uygulamasını indirin.

İndirdiğiniz mobil uygulamadan bileti satın alın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Skyscanner platformu sizler için en ucuz uçak biletilerini derlemektedir. Tüm dünyadaki en ucuz uçak biletlerini derleyen platform aynı zaman da ucuz otel ve araç kiralama fiyatlarını da göstermektedir.

Ucuza uçak bileti alırken kişilerin yaptığı hatalardan biri de havayolarının kendi uygulaması yerine bilet satan platformları tercih etmeleridir. Aynı tarih ve saate bilet satan uygulamalar maalesef indirim uygulamıyor. Bu nedenle mobil cihazlarınızda havayollarının uygulamaları olması önemlidir.

Skyscanner ile yurt dışı veya yurt içi tüm uçuşları görebilirsiniz. Ayrıca uygulama seçtiğiniz havalimanından tüm dünyadaki en ucuz uçabileceğiniz yerleri sizler için derliyor. Bu sayede yurt dışına çıkmak isteyen kullanıcılar, tek tek en ucuz ülkenin neresi olduğunu araştırmasına gerek yok. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Yurt Dışına En Ucuz Nereye Uçabilirim? (Adım Adım)

Skyscanner sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Kalkacağınız havalimanını seçin.

Nereye seçeneğini; " Tüm dünyayı keşfedin " olarak ayarlayın.

" olarak ayarlayın. Kalkış tarihini ay olarak seçin.

Ekonomi sınıfını seçin.

Karşınıza en ucuz gidiş dönüş uçabileceğiniz ülkeler ve şehirler gelecektir.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Sizlerin en sağlıklı bir şekilde ucuza uçak bileti bulmanızı sağlayan platform Skyscanner, birçok özellik ile birlikte gelmektedir. Eğer yurt içi veya yurt dışı uçuş planlıyorsanız ay ay uçuşları kontrol ederek en uygun uçuşları görebilirsiniz. Bunun yanında araç kiralama veya otel hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız Skyscanner platformunu kullanabilirsiniz.

Ucuza uçak bileti almak istiyorsanız Türkiye'deki tüm havayollarının uygulamalarını cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. Çünkü kampanyaların neredeyse hepsi uygulama üzerinden gerçekleşir.

Örneğin, Pegasus Hava Yolları zaman zaman gençler için 1 TL'ye yurt dışı ya da yurt içi bilet satmaktadır. Bu kampanyalardan yararlanarak 2 TL'ye gidiş dönüş uçak bileti alabilirsiniz.

Ayrıca vizesiz ya da kimlikle gidebilecek ülkeleri tercih ederseniz tatilinizi çok ucuza getirmiş olursunuz. Son olarak yurt dışına ucuz bilet alırken o ülkenin para birimine dikkat edin. Çünkü ucuza uçak bileti dahi alsanız kur farkından dolayı tatiliniz pahalıya patlayabilir.

Bu içeriğimizde ucuza uçak bileti nasıl alınır? sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.