En İyi Ücretsiz FPS Oyunları Listesi

First Person Shooter (FPS) oyunları özellikle bilgisayar üzerinden video oyunu oynayan oyuncular tarafından çok sık tercih edilen bir oyun türüdür. Sizler de First Person Shooter (Birinci Şahıs Nişancı) türüne sahip olan video oyunlarını oynayarak vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız aşağıda yer verdiğimiz en iyi ücretsiz fps oyunları ilginizi çekebilir.

En İyi Ücretsiz FPS Oyunları

Bu yazıda, oynayabileceğiniz en güzel first person shooter video oyunlarını bir arada topladık. İşte first person shooter oyunlarını seven oyuncuların 2020 yılında kesinlikle oynaması gereken en iyi fps oyunları!

1. PUBG Lite

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan PUBG Lite oyununda 100 oyuncu bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Oyuncular harita üzerine iner inmez silah ve ekipmanlar toplamaya başlıyor. Oyuncular, silah ve ekipman toplarken zamana karşı da mücadele ediyor zira oyun alanı belli bir süre içerisinde sürekli olarak daralıyor. PUBG Lite, 2020 yılında oynamanız gereken bir ücretsiz FPS oyunudur.

2. Call of Duty: Warzone

Infinity Ward ve Raven Software işbirliğinde geliştirilen battle royale türündeki Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty: Warzone'da amaç diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışmaktır. Popüler video oyununun geçtiğimiz haftalarda 75 milyon oyuncuya ulaşmayı başardığını belirtelim.

3. Apex Legends

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends da başarılı battle royale oyunları arasında yer alıyor. Popüler FPS oyunu Apex Legends'ta birçok oynanabilir karakter yer alıyor ve her karakterin kendine has yeteneklere sahip. Kaliteli grafiklere sahip olan Apex Legends, oldukça başarılı oynanış sistemine sahip. Sahip olduğu birtakım özellikler sayesinde diğer battle royale oyunlarından sıyrılmayı başarabilen video oyunu, 2020 yılında oynanması gereken en iyi yapımlar arasında yer alıyor.

4. Valorant

MOBA türündeki League of Legends ile tanıdığımız Riot Games, Haziran 2020'de ilk FPS video oyununu piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya genelinde oldukça popüler olan Valorant, oyuncular tarafından çok beğenildi. Riot Games'in FPS oyunu çıkış yaptığı gün o kadar yoğun ilgi ile karşılaştı ki oyunun sunucuları kısa süreliğine bakıma alınmak zorunda kalmıştı. Valorant'ın PUBG ve Apex Legends gibi battle royale oyunlarından çok farklı olduğunu belirtelim. Riot Games'in FPS oyunu Counter Strike'a benziyor diyebiliriz.

5. Paladins

Paladins: Champions of the Realm, Hi-Rez Studios tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirilen oynaması ücretsiz FPS oyunudur. MOBA türünü FPS ile birleştiren Paladins, Overwatch'a oldukça benziyor. Paladins, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile birlikte oyuncuların keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Oyunda çok sayıda karakter bulunuyor ve her karakter kendine has yeteneklere sahip.

6. Warface

Crytek tarafından CryEngine 3 oyun motoru ile geliştirilen Warface, kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor. Crysis serisi ile oyuncuların gönlünde taht kuran Crytek'in Warface oyununda sniper, engineer, rifleman ve medic olmak üzere dört adet sınıf bulunuyor. Her sınıf kendine has silahları ve ekipmana sahip. Warface'te PvP ve PvE olmak üzere iki mod bulunuyor. PvE modunda ister tek başınıza ister co-cop olarak arkadaşınız ile birlikte yapay zeka düşmanlara karşı mücadele edebilirsiniz. PvP modunda ise diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

7. Quake Champions

id Software tarafından geliştirilen Quake Champions, hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken FPS oyunudur. Oynaması ücretsiz olarak sunulan Quake Champions'ta diğer birçok oyunda olduğu gibi çok sayıda karakter yer alıyor ve her karakterin birçok özelliği bulunuyor. Quake Champions, hızlı oyun yapısına ve basit oynanış sistemine sahip olan bir FPS oyunudur. Quake serisinin yeni oyununda keyifli vakit geçirebilirsiniz.