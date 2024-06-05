Valorant Mobil Versiyonu Çin'de Onaylandı: Konsollara Çıkması Yakın!

Dünyanın en popüler çevrimiçi nişancı oyunlarından biri olan Valorant'ın mobil sürümü uzun zamandır merak konusu. 2022'de Çin'deki test sürümünden sızan görüntüler heyecanları artırmıştı. Ancak bir yıl sonra, Tencent Games'in Valorant Mobile'ın yapımını durdurduğu ve projeyi Riot Games'in Los Angeles stüdyosuna devrettiği ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise popüler FPS oyunu Valorant'ın mobil sürümü heyecan verici bir gelişme ile yine gündeme geldi ve nihayet beklenen mobil sürümü ilk onayını Çin'de aldı.

Valorant Mobil Sürümü Çin’de Onaylandı

Aslında daha önce 2021 yılında ONE Esports'a verdiği röportajda, o dönemki Riot Games Güneydoğu Asya Genel Müdürü Justin Hulog, mobil versiyonun önce Güneydoğu Asya bölgesinde piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Ayrıca, Valorant Mobile'ın ilk etapta çapraz platform desteğine sahip olmayacağı söylentileri, oyuncuları endişelendirmişti. Fakat konsol sürümüyle birlikte geliştirildiğinin ortaya çıkması, tam tersini gösteriyor.

Çin'deki onay, Valorant'ın küresel erişimini genişletmesi için önemli bir adım olsa da, asıl heyecan verici haber konsol sürümüyle ilgili. 2022'den beri geliştirilmekte olan bu sürüm, PlayStation ve Xbox sahiplerini sevindirecek gibi görünüyor.

Yakın zamanda resmi bir çıkış tarihi duyurulmasa da, sızıntılar Valorant'ın konsollarla buluşmasının yakın olduğunu gösteriyor. Riot Games'in bu konudaki sessizliği ise heyecanı daha da artırıyor.