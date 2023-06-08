Riot Games tarafından sunulan online FPS oyununu akıllı telefon ve tablet üzerinden oynamak isteyen oyuncular, Valorant mobile çıkış tarihi ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde oyunun mobile sürümüne dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak PC platformuna sunulan Valorant, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir popülerlik elde etti. En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yerini alan yapım uzun süredir mobil platforma bekleniyor.

2022 yılında Çin'de test edilmeye başlanan mobil sürüm Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlara gelecek. Peki, çoğu kişi tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen Valorant Mobile ne zaman çıkacak?

Valorant Mobile Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Üç yıldan uzun süredir geliştirilmekte olan ve geçtiğimiz yıl itibarıyla kapalı beta test sürecine giren Valorant'ın mobil sürümünün 2024 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için oynaması ücretsiz olarak sunulması bekleniyor.

Oyun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle söz konusu yapım farklı bir tarihte de piyasaya sürülebilir.

Valorant Mobile Ekran Görüntüleri

Oyunun başlangıç ekranı, karakter seçimi ve oynanışa dair çeşitli ekran görüntüleri sızdırılmıştı. Görsellerin her ne kadar kalitesi düşük olsa da oyunun genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

Valorant Mobile Android Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Snapdragon 675 / Hisilicon Kirin 970 / Mediatek Helio G90T / Exynos 8895 veya üzeri

RAM: 4 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: Android 7 ya da üzeri.

Çevrim içi tabanlı video oyununun mobil sürümünü oynamak için en az Snapdragon 675, Hisilicon Kirin 970, Mediatek Helio G90T, Exynos 8895 veya daha iyi bir işlemci gerekebilir. Ayrıca 4 GB RAM'e ihtiyaç duyulabilir.

Valorant Mobile iOS (iPhone) Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Apple A11 Bionic ve üzeri

RAM: 2 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: iOS 11 ya da üzeri

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunun mobil sürümünü iOS işletim sistemine sahip olan iPhone üzerinden oynamak için en az Apple A11 Bionic işlemcisine ihtiyaç duyulabilir. RAM tarafında ise en az 2 GB RAM istenebilir.

Valorant Mobile Kaç GB?

Tüm dünyada popülerliğini sürdüren Online FPS oyununun mobil sürümünü akıllı telefonlara ve tabletlere yüklemek için 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulabilir.

Not: Sistem gereksinimleri ve kullanılabilir alan miktarı, oyun piyasaya sürüldüğünde değişiklik gösterebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Valorant Mobile ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Valorant Mobil Var mı?

Hayır, Valorant isimli popüler oyunun mobil sürümü henüz piyasaya sürülmedi. Önümüzdeki yıl içerisinde Android ve iOS cihazlar için sunulması bekleniyor.

Valorant Telefonlara Gelecek mi?

Evet, Valorant Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara gelecek. Oyun tıpkı PC'deki gibi oynaması ücretsiz olarak mobil cihazlara sunulacaktır.

Valorant Mobile Kaç GB RAM?

Valorant'ın mobil versiyonunun oynanabilmesi için Android cihazlarda en az 4 GB RAM'e, iOS cihazlarda ise en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Bu rehberde Valorant Mobil çıkış tarihi dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Peki, söz konusu yapımı mobil cihazda oynamak ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.