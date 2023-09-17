vivo T2 Pro'nun Geekbench Puanları Belli Oldu

Tanıtımına sayılı günler kala vivo T2 Pro modelinin Geekbench puanları ortaya çıktı. Test sonuçlarıyla beraber söz konusu telefonun bazı özellikleri de belli oldu. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

vivo T2 Pro'nun Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Kısa süre önce tanıtım tarihi belli olan vivo T2 Pro modelinin Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği gün yüzüne çıktı. V2321 model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 1.161 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.625 puan aldı.

Performans testi ile beraber akıllı telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre T2 Pro modelinde MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi bulunuyor. Geekbench testinde söz konusu cihazın 8 GB RAM'e sahip olduğu bilgisi mevcut. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

vivo T2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Merak içerisinde beklenen vivo T2 Pro isimli akıllı telefon modeli 22 Eylül tarihinde tanıtılacak.

vivo T2 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: FullHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM: 8 GB

Batarya: 4.600 mAh

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

Vivo marka yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.