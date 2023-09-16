Redmi Note 13 Pro+ Geekbench Puanları ile Şaşırttı!

Çok yakında tanıtılması beklenen Redmi Note 13 Pro+ modelinin Geekbench puanları ortaya çıktı. Ayrıca söz konusu telefon ile ilgili bazı özellikler de belli oldu. Peki, Redmi marka yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Redmi Note 13 Pro+ Geekbench Puanları ile Gündeme Geldi

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Redmi Note 13 Pro+ isimli akıllı telefon modelinin Geekbench test sonuçları gün yüzüne çıktı. 23090RA98C model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 1.122 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.636 puan aldı.

Söz konusu performans testi ile birlikte telefona dair bazı özellikler de gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Note 13 Pro+ modelinde MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisi yer alıyor. Telefonun Geekbench testinde listelenen sürümünde 16 GB RAM yer alıyor.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan cihazın 8 GB RAM seçeneği de sunması bekleniyor. Geekbench testine göre söz konusu akıllı telefon Android 13 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Redmi Note 13 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Merak içerisinde beklenen Redmi Note 13 Pro+ olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli 21 Eylül 2023 tarihinde tanıtılacak.

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