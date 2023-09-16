vivo T2 Pro'nun Tanıtım Tarihi ve Tasarımı Belli Oldu

vivo T2 Pro olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. vivo T2 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli ne zaman tanıtılacak?

vivo T2 Pro'nun Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan vivo T2 Pro modeli ile ilgili bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görsel ile birlikte söz konusu telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ve nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

vivo marka yeni akıllı telefon modeli T2 Pro 22 Eylül tarihinde tanıtılacak. Görsele baktığımızda telefonun arka tarafında iki farklı kameranın yer alacağını görüyoruz. Ön yüzeyde ise bir adet kamera bulunuyor. Görsel ayrıca telefonun kavisli ekran tasarımına sahip olacağını da gösteriyor.

vivo T2 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Çözünürlüğü : FullHD+

: FullHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP İşlemci : MediaTek Dimensity 7200

: MediaTek Dimensity 7200 RAM : 8 GB

: 8 GB Batarya : 4.600 mAh

: 4.600 mAh İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda Dimensity 7200 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor.

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