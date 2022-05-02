En İyi Orta Segment Telefonlar (2022)

2022 yılındaki en iyi orta segment telefonlar neler? Bu sorunun yanıtını arayan kişiler için birbirinden başarılı cihazların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede 5 adet akıllı telefon modeli bulunuyor.

Akıllı telefonların fiyatlarının önemli ölçüde artması ile beraber çoğu kişi, amiral gemisi yerine orta seviye telefonları tercihe etmeye başladı. Günümüzde çok sayıda orta seviye cihaz mevcut. Dolayısıyla hangi modellerin fiyat performans konusunda başarılı olduğu konusunda soru işareti oluşuyor.

En İyi Orta Segment Telefonlar Listesi

Huawei Nova 9 SE

Samsung A53 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi̇ Note 11 Pro 5G

Redmi̇ Note 11 Pro+ 5G

Yukarıda 2022 yılında satışa sunulan en iyi orta seviye telefonlar yer alıyor. Listede yer alan modellerin teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

1 Huawei Nova 9 SE Özellikleri Neler?

Ekran: 6,78 inç, 90Hz, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2388 piksel

İşlemci: Snapdragon 680 4G

GPU: Adreno 610

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4000 mAh, 66W hızlı şarj

Ağırlık: 191 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 9 SE, kullanıcılarına bu ekran üzerine 1080x 2388 piksel çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Nova 9 SE’nin arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel geniş açılı kamera mevcut.

2. Samsung A53 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,5 inç, 120Hz, Super AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Exynos 1280

GPU: Mali-G68

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

Ağırlık: 189 gram

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung A53 5G, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Cihazın Super AMOLED ekranında Corning Gorilla Glass 5 yer alıyor. 5000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı modelde 25W hızlı şarj desteği mevcut.

3. Poco X4 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, 120Hz, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 695 5G

GPU: Adreno 619

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Ağırlık: 205 gram

Gücünü Snapdragon 695 5G işlemcisinden alan telefonda Adreno 619 GPU mevcut. 6 GB ve 8 GB dahil olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan model 205 gram ağırlığında. 5000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihazda 67W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonun AMOLED ekranı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor.

4. Redmi̇ Note 11 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, 120Hz, Super AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 695 5G

GPU: Adreno 619

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Ağırlık: 202 gram

Redmi̇ Note 11 Pro 5G modelinin arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

5. Redmi̇ Note 11 Pro+ 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, 120Hz, HDR10, Super AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4500 mAh, 120W hızlı şarj

Ağırlık: 204 gram

Gücünü MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden alan Redmi̇ Note 11 Pro+ 5G modelde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 120W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 4500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Bu yazıda 2022 yılının en iyi orta seviye akıllı telefon modellerini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.