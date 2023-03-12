Yüksek Batarya Kapasitesine Sahip Vivo T2x Global Pazara Geliyor!
Yüksek batarya kapasitesi ve 144Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken Vivo T2x, yakında global pazarda piyasaya sürülebilir. İşte yaşanan gelişmenin detayları!
Geçtiğimiz yıl yalnızca Çin'de piyasaya sürülen Vivo T2x, Google Play Console'da listelendi. Bu, telefonun yakında global pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyor. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.
Vivo T2x Global Pazarda Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Vivo, 2022 yılının mayıs ayında Çin'de Vivo T2x isimli bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Orta segment telefonlar arasında yerini alan cihaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu telefon Google Play Console'da listelendi.
Yüksek batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Vivo T2x modelinin global lansmanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat telefonun Google Play Console'da listelenmesi, global pazarda görmek için uzun süre beklememize gerek kalmayacağını gözler önüne seriyor.
Vivo T2x Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,58 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 130
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Kablolu Şarj: 44W
- Yazılım: Android 12, OriginOS 2.0
- Kalınlık: 9,2 mm
Android 13 Kararlı Sürümü Ne Zaman Gelecek?
Aylar süren beta sürümlerinin ardından Google'ın bu yılın Mart ayında kararlı sürümünü yayınlamasını bekliyorduk ancak şirket Android 13 QPR3 beta sürümünü tanıtmaya başladı bile.
Vivo T2x isimli akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından biizmle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR