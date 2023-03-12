Yüksek Batarya Kapasitesine Sahip Vivo T2x Global Pazara Geliyor!

Geçtiğimiz yıl yalnızca Çin'de piyasaya sürülen Vivo T2x, Google Play Console'da listelendi. Bu, telefonun yakında global pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyor. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Vivo T2x Global Pazarda Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Vivo, 2022 yılının mayıs ayında Çin'de Vivo T2x isimli bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Orta segment telefonlar arasında yerini alan cihaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu telefon Google Play Console'da listelendi.

Yüksek batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Vivo T2x modelinin global lansmanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat telefonun Google Play Console'da listelenmesi, global pazarda görmek için uzun süre beklememize gerek kalmayacağını gözler önüne seriyor.

Vivo T2x Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,58 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Mediatek Dimensity 130

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Kablolu Şarj: 44W

Yazılım: Android 12, OriginOS 2.0

Kalınlık: 9,2 mm

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