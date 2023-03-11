Android 13 Kararlı Sürümü Ne Zaman Gelecek?

Aylar süren beta sürümlerinin ardından Google'ın bu yılın Mart ayında kararlı sürümünü yayınlamasını bekliyorduk ancak şirket Android 13 QPR3 beta sürümünü tanıtmaya başladı bile.

Android Beta Reddit sayfasındaki bir gönderide Google, Android 13 QPR3 Beta 1'in 13 Mart haftasında, yani önümüzdeki Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Beta sürümünden neler bekleyebileceğimize ilişkin ayrıntılara girmeyen gönderi, kullanıcıların kararlı güncellemeye hazırlanabilecekleri ya da telefonlarını bir sonraki beta sürümüne hazırlayabilecekleri yolları vurguluyor.

Android 13'ü Yeni Bir Beta Süreci Daha Bekliyor

Google'ın programda yaptığı önemli bir değişiklik, kararlı yapıya güncellemek isteyen kullanıcıların beta programından çıkmaları gerektiğidir. Aksi takdirde, hâlâ beta programında olanlar kararlı sürümü alamayacak ve otomatik olarak bir sonraki Android 13 beta sürümüne yönlendirilecekler.

Yazıda ayrıca beta programından çıkarken veri silme işlemiyle uğraşmak istemeyen kullanıcıların 13 Mart'tan önce programdan çıkmaları ve cihazlarında beta OTA güncellemesi için herhangi bir bildirim görünmesi hâlinde bunu göz ardı etmeleri gerektiği belirtiliyor. Daha sonra telefonları kararlı OTA güncellemesini alana kadar beklemek zorunda kalacaklar.

Android 13 Kararlı Sürüm Çıkış Tarihi

Kararlı QPR2 derlemesi görünüşe göre gecikmiş olsa da (bu hafta başında gelmesi bekleniyordu), güncellemenin muhtemelen Pazartesi günü duyurulacağını söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte, şirket daha önce programın Mart ayında sona ereceğini ve Android 14 beta ile devam edeceğini belirtmesine rağmen Google, QPR betalarını yayınlamaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu da Android 13 kararlı sürümünün Mart ayından Nisan'a kayma ihtimalinin olduğunu ortaya koyuyor.

Peki sizin Android 13'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.