vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda: vivo X Flip

vivo X Fold+, yatay katlanabilir bir cihazdaki en etkileyici kamera kurulumlarından birine sahip ve şimdi şirket kapaklı bir model üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station yeni telefonla ilgili ayrıntıları takipçileriyle paylaştı ve en son rapor tüm temel bileşenleri kapsıyor.

vivo X Flip, Snapdragon 8+ Gen 1 (X Fold+ ile aynı) ile güçlendirilecek ve 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Çizimlerin gösterdiği üzere telefon büyük bir kapak ekranına ve üzerinde çift kamera ünitesine sahip olacak.

Digital Chat Station'a göre bu kameralar 50MP Sony IMX866 ana kamera ve 12MP IMX663 ultra geniş kameradan oluşacak. İç kısımda ortalanmış bir delikli (çözünürlük bilinmiyor) ek bir kamera olacak. Arka kameralar, diğer vivo amiral gemilerinde olduğu gibi Zeiss markasını taşıyacak.

Önceki raporlara dayanarak, dâhili ekranın FHD+ çözünürlüğe sahip olacağını biliyoruz. 6.8 inç büyüklükte olması gereken ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip olacak. En boy oranı Galaxy Z Flip 4 kadar olmasa da Moto Razr 2022'den daha ince olacak.

X Flip'in 44W hızlı şarj desteği ile oldukça büyük bir 4.400mAh pile sahip olduğu söyleniyor. Bu, yalnızca Find N2 Flip'in yaklaşabildiği bir rakam. (oldukça yakın, 4.300mAh ve 44W) Digital Chat Station'dan gelen son bir ayrıntı, telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağı (muhtemelen güç düğmesine yerleştirilmiş) yönünde.

vivo X Flip'in önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. İlk tanıtımlar önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte çıkmaya başlayacak.

vivo x Flip Özellikleri